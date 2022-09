Rubén Vargas: "A más de un año del Gobierno, no hay ninguna estrategia para enfrentar la criminalidad organizada"

Exministro del Interior señaló que el sector está pasando por su peor crisis desde los años 90 | Fuente: Andina

Rubén Vargas, exministro del Interior, en diálogo con RPP Noticias, criticó la actual gestión del presidente Pedro Castillo en materia de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad organizada. Según señaló, no hay "ninguna estrategia" para hacerle frente a esos problemas del país.

"Yo sostengo que el gobierno de Pedro Castillo y del premier son los principales factores que alimentan las percepciones de inseguridad ciudadana. Y digo esto porque ya, a más de un año del Gobierno, no tenemos absolutamente ninguna estrategia clara para enfrentar el problema de la criminalidad organizada o alguna estrategia para enfrentar a las economías ilegales que la alimentan", refirió.

Además, dijo que tampoco hay estrategias contra la inseguridad ciudadana, por lo que "las bandas, los raqueteros, los que están matando por robar un celular" solo son "la parte visible de un enorme iceberg que nos está arrastrando a situaciones absolutamente críticas".

"Sector Interior está en su peor momento"

Rubén Vargas consideró que el sector Interior está pasando "su peor momento" desde los 90, debido a las falencias en la dirección de la Policía Nacional del Perú (PNP).

"En la PNP también hay un serio problema: en el comando institucional hay una falta de liderazgo absoluta y esto como consecuencia de los objetivos que tiene el Gobierno y a los que está sometiendo a la Policía para sus fines vinculados a las investigaciones de casos de corrupción. A la criminalidad organizada, se le combate básicamente con inteligencia seguida de otros componentes. Pero la estrategia central tiene que estar conducida por la PNP de la mano del Ministerio Público", explicó.

En ese sentido, consideró que los actuales altos mandos de la PNP no son idóneos para dichos cargos por los graves cuestionamientos que se les imputan.

"Hay un serio problema de liderazgo y de norte en la PNP. El comando policial que acaba de ser designado, el jefe de estado mayor, está involucrado en robo de combustible, en el escuadrón de la muerte que asesinó a más de 30 personas. ¿Cómo vamos a hacer para enfrentar el crimen organizado si parte del comando policial tiene sus propios problemas?", señaló.

Además, Rubén Vargas consideró que los sucesivos "estados de emergencia" decretados por el Ejecutivo solo han sido "medidas populistas" e inefectivas para combatir la delincuencia.

"El estado de emergencia ha sido la medida populista a la que se ha recurrido en varias regiones y ha sido no solo ese efectista, sino vacío de todo contenido técnico y de todo norte claro. Porque los estados de emergencia, finalmente, es el recorte de derechos fundamentales para enfrentar un problema. ¿Eso ayuda en algunos casos de criminalidad? Sí, pero cuál es la estrategia, qué es lo que van a hacer las instituciones involucradas. No hay un norte, no hay una hoja de ruta", remarcó.

Finalmente, pidió a los candidatos en las elecciones municipales y regionales "ver con seriedad" el problema de inseguridad ciudadana y no caer en la demagogia en sus propuestas relacionadas a esa materia.

"El problema también se agrava cuando, ahora, vemos a algunos candidatos a la Municipalidad Provincial de Lima hacer propuestas como si estuvieran postulando a la región policial Lima o a ser ministro del Interior, prometiendo la captura de 200, 300 000 delincuentes diariamente. Necesitamos que nuestros políticos vean con seriedad el problema grave de la inseguridad ciudadana. Los anuncios efectistas, los anuncios demagógicos, no resuelven el problema y la población pierde confianza", puntualizó.





