El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, consideró un "gesto prudente y amable", la presencia de Martín Vizcarra en el Congreso, este martes. | Fuente: RPP Noticias

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, negó que el Ejecutivo piense eliminar la inmunidad parlamentaria. Además, expresó su reclamo ante el archivamiento de este punto en la Comisión de Constitución, este martes.



“No estamos pidiendo que se elimine la inmunidad (parlamentaria), estamos pidieron es que el propio Congreso, a su saber y entender, decida si es que se levanta la inmunidad o no”, comentó en Nada está dicho por RPP.



Salvador del Solar dijo que la percepción en el Congreso es que creen que las reformas políticas son del Ejecutivo contra el Legislativo. Explicó que el actual Parlamento no tendría nada que temer, porque dichos proyectos, recién a aplicarían en el 2021.



“Esta reforma es importante, pues ha sido hecha por personas que han recogido consensos del propio Parlamento. Esto no merece archivarse, merece discutirse. Ni siquiera el Pleno ha podido ver el tema de la inmunidad porque la Comisión de Constitución no lo ha permitido”, afirmó.