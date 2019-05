Salvador del Solar: ¿Qué dijo hace unos días cuando se archivó el proyecto sobre inmunidad parlamentaria?

Del Solar participó en la segunda edición del Foro Integración al Bicentenario organizado por RPP Noticias. | Fuente: Foto: PCM / Video: RPP Noticias

Esta mañana el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, causó sorpresa al enviar una carta a la presidenta de la Comisión de Constitución, la fujimorista Rosa Bartra, en la que calificó como "una expresión de protesta" su ausencia y la del ministro de Justicia, Vicente Zeballos, a la sesión que iba a realizar este grupo de trabajo para debatir los proyectos de reforma política presentados por el Ejecutivo.



En su carta, el jefe del Gabinete Ministerial recuerda a la comisión que el pasado 10 de abril el Ejecutivo envió al Congreso doce proyectos de ley y destaca el diálogo con diferentes bancadas, como el realizado el pasado 15 de mayo. Sin embargo, cuestionó que pese a esto, esta comisión archivó el proyecto referido a la inmunidad parlamentaria.

"Dicho archivamiento, sin permitir el debate en el Pleno del Congreso, revela la falta de voluntad para discutir a fondo los grandes cambios que la ciudadanía reclama (…) Rechazamos enfáticamente esta decisión que ignora abiertamente el clamor ciudadano por una representación parlamentaria proba y sin privilegios injustificados", señaló.

La reforma busca recuperar la confianza de la gente en la política. Archivar el proyecto sobre inmunidad es ir en la dirección contraria. No podemos dejar las cosas como están. Cambiemos esta historia.#LaReformaNoSeArchiva — Salvador del Solar (@saldelsol) 21 de mayo de 2019

El pasado 17 de mayo, el jefe del Gabinete tuvo una postura diferente sobre el hecho de que se archivara el proyecto de inmunidad que se había producido un día atrás. En la parte final de su discurso en el II Foro Integración al Bicentenario organizado por RPP Noticias, Del Solar recordó que en la reunión que sostuvo el Ejecutivo con los voceros de las bancadas hubo consenso en la relevancia de la reforma política. Pese a esto, no se mostró tan crítico y confirmó su presencia en la sesión de la Comisión de Constitución.

"No estamos todos de acuerdo en cómo queremos que sea la reforma política y ya vemos que no estamos de acuerdo respecto del tema de la inmunidad, pero no debemos caer en el desaliento, hay muchas cosas en las que podemos estar de acuerdo", dijo para luego confirmar que este martes estaría presente en la Comisión de Constitución con el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, lo cual finalmente no ocurrió.

"El martes he sido invitado a la Comisión de Constitución y por supuesto acudiré con el ministro de Justicia a seguir construyendo sobre estas conversaciones. Tenemos que dar señales desde quienes hoy tenemos un rol en la política de que no queremos dejar las cosas como están", señaló el titular de la PCM.

El presidente de la República, Martín Vizcarra, acudió esta mañana al Congreso de la República para presentar un documento en donde informa que el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, y el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, no participarían de la sesión de la Comisión de la Constitución para debatir las reformas políticas.

"Acompaño al presidente del Consejo de Ministros y al ministro de Justicia para entregar un documento donde justifica su no participación en la reunión a la Comisión de Constitución porque no están dadas las condiciones para tratar el tema de reforma política", señaló el presidente a la prensa.

Vizcarra hizo hincapié en que al día siguiente de la reunión con los voceros de las bancadas, en Palacio de Gobierno, la primera reforma, que consistía en que la Corte Suprema se encargue de determinar el levantamiento de la inmunidad parlamentaria para investigar a un legislador, sea archivada sin debate previo.

"Sorpresivamente, en menos de 24 horas la Comisión de Constitución trata el primer proyecto de la reforma política sobre la inmunidad parlamentaria y lo manda al archivo sin opción de sustentación, sin ningún debate profundo como indica que se debe tratar", comentó.