Salvador del Solar estuvo presente en el II Foro Integración al Bicentenario. | Fuente: RPP

El jefe del Gabinete, Salvador del Solar, se presentó este viernes en la segunda edición del Foro Integración al Bicentenario, en la que reflexionó sobre la importancia de la reforma política impulsada por el Ejecutivo.

“La reforma política no es una discusión jurídica cualquiera, es una oportunidad de enfrentar decididamente a uno de nuestros principales enemigos de la actualidad: la desconfianza”, sostuvo el ministro.

“Hemos perdido la confianza no solo en la política, hemos perdido la confianza incluso en la democracia. Tenemos que hacer una reforma política porque tenemos que recuperar la confianza en quienes se encargan de lo público. Tenemos que recuperar la confianza”, reflexionó.

Del Solar Labarthe saludó la realización del II Foro Integración al Bicentenario, al considerar necesario este tipo de espacios “que nos permiten respirar, mirar un poco más allá, mirarnos de una perspectiva un poco distinta”.

“El Bicentenario es en realidad ese gran pretexto para detenernos y cuestionar esa imagen que se sostiene cada día, que aparece cada día, y preguntarnos qué queremos hacer con esa imagen”, refirió.

El jefe del Gabinete destacó el crecimiento económico del país, algo que es reconocido por distintos países de la región. Sin embargo, opinó que aún estamos lejos de ser un país desarrollado, debido a diversos factores.

“Estamos encerrados en una especie de realidad que nos dice que somos un país ˈemproblemadoˈ. Tenemos grandes problemas, pero hemos superado problemas enormes, y tenemos la misma capacidad de resolverlos ahora”, remarcó.

“Venimos un rato creciendo, y ya viene siendo hora de que, como sociedad, nos demos cuenta de que no nos basta con crecer. No alcanza. No nos vamos a convertir en un país desarrollado si solo seguimos apostando por el crecimiento económico. No nos vamos a desarrollar si no hacemos algo más”, continuó.

“Viviríamos mejor si discrimináramos menos racialmente, por lengua, si diéramos igual de oportunidades a las mujeres; si cumpliéramos las reglas, comenzando con las de tránsito. Si revirtiéramos las prácticas de corrupción. Necesitamos que la economía vaya bien, pero no nos vamos a desarrollar si no hacemos ese ˈalgo másˈ, que tiene que ver con un patrimonio individual”, sentenció.

Este viernes se llevó a cabo la segunda edición del Foro Integración al Bicentenario, impulsado por RPP Noticias, el cual busca generar el cambio social en el país, analizando los problemas que enfrentamos con una mirada constructiva.