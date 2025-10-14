¿Qué desafíos enfrenta el Gobierno de José Jerí de cara al nombramiento de su primer Gabinete?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

José Jerí está próximo a anunciar la conformación de su nuevo gabinete | Fuente: Presidencia Peru | Fotógrafo: Ricardo Cuba

El presidente José Jerí asumió el cargo en medio de una situación crítica para el país, donde la inseguridad ciudadana y la falta de un Gabinete han generado incertidumbre. En un entorno político donde las manifestaciones sociales parecen inminentes; distintos líderes y analistas políticos han compartido sus perspectivas sobre los retos que enfrenta el nuevo Gobierno.

Luis Benavente, director de la consultora Vox Populi, destacó la urgencia de conformar un Gabinete que responda a las expectativas de la población, debido a que existe social muy grande que se debe gestionar eficazmente.

Además, comentó que la conformación de un nuevo Gabinete es esencial para abordar los problemas que afectan al país. No obstante, consideró que el tiempo que se ha tomado el mandatario para elegir a su equipo ha sido razonable.

En tanto, Guillermo Aliaga, de Somos Perú, manifestó su apoyo a Jerí y subrayó la importancia de contar con un equipo robusto. Aliaga declaró que su partido se encuentra "con bastante expectativa" sobre el proceso y que están dispuestos a colaborar con el presidente en la selección de candidatos idóneos.

José Jerí está próximo a anunciar la conformación de su nuevo gabinete | Fuente: RPP

¿Un Gobierno improvisado?

Por su parte, el excongresista Gilbert Violeta criticó la falta de un Gabinete y advirtió que la ausencia de un primer ministro visible puede dar la percepción de un Gobierno improvisado.

"El presidente necesita aliados políticos para mitigar las protestas que se anticipan debido a la creciente inseguridad", dijo en Ampliación de Noticias.

A medida que las horas pasan y las expectativas crecen respecto a la juramentación del nuevo Gabinete, las voces de preocupación por la seguridad y la integración política se vuelven más relevantes.

Los alcaldes de diversas localidades han hecho un llamado al presidente para tomar decisiones urgentes y han sugerido que se declare el estado de emergencia para abordar la situación de criminalidad que afecta a la población.

Finalmente, en tanto Jerí finaliza la conformación de su Gabinete, se espera que las decisiones que tome incluyan un enfoque integral para la seguridad pública, abordando las inquietudes de la sociedad y construyendo puentes con diversos sectores. La expectativa es que se establezca una administración que no solo escuche a las comunidades afectadas, sino que también actúe con determinación para restaurar la confianza en el Gobierno.