SNI cuestiona al Gobierno por no aplicar salvaguardias a la importación de ropa: "¿Quién crear empleo o no?"

Ricardo Márquez, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), cuestionó al Gobierno por no aplicar salvaguardias a la importación de confecciones, hecho por el cual los comerciantes del emporio comercial de Gamarra, en La Victoria, protestaron en la víspera.

“Yo me pregunto ¿quieren crear empleo o no quieren crear empleo? Porque hay dos sectores que tienen grandes cantidades de trabajadores, el de confecciones, que son 83 mil empresas, y la pesca de consumo humano”, comentó en Ampliación de Noticias.

“Si no les dan trabajo a esos sectores, no va a subir el empleo, vamos a seguir con más informales. Eso es lo que tienen que ver, tienen que ver al humano, a la persona, y ese Gobierno no lo está viendo”, añadió.

El dirigente criticó que el Gobierno haya tomado esta decisión, pese a que -sostuvo- el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) ha señalaron que “deben aplicarse salvaguardas temporales”.

Como se recuerda, los empresarios de Gamarra protestaron ayer, lunes, tras la decisión del Gobierno de no aplicar salvaguardias frente a la importación de ropa. En diálogo con RPP Noticias, la presidenta de la asociación empresarial de Gamarra, Susana Saldaña, dijo que la medida pone en riesgo miles de puestos de trabajo.

Sobre Asamblea Constituyente

Por otro lado, Ricardo Márquez cuestionó al ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, por poner nuevamente en agenda la Asamblea Constituyente, pese a que la iniciativa del Gobierno para plantear un referéndum por este tema fue archivada en el Congreso.

“La gente se comienza a asustar; ¿qué va a pasar acá? Que si hay Constituyente, si no hay Constituyente y que todos los problemas que estamos viviendo. Ese es el problema que estamos pasando”, refirió el dirigente.

“El ministro de Comercio Exterior está manifestándose como político, pero no como ministro de Comercio Exterior; eso se lo puedo garantizar. (...) ¿Quién va a comprar más maquinaria?, ¿quién va a querer exportar más con ese tipo de mentalidad? Nadie va a invertir”, añadió.

Sobre anunciado crecimiento de la economía en el primer trimestre del 2022, el titular de la SNI refirió que no debería hacerse una comparación con el año pasado, sino con el 2019, antes de la pandemia. En ese símil, alertó que “estamos menos 13 puntos de crecimiento”.



