El PCM insistió en el llamado al diálogo con las comunidades de Islay y el gobernador regional de Arequipa. | Fuente: Andina

El presidente del Consejo de Ministros (PCM), Salvador del Solar, insistió en el llamado al diálogo con las comunidades de Islay y el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres, quienes se oponen a la construcción del proyecto minero Tía María, concesionado a la empresa Southern Cooper.

Del Solar, en conversación con Ampliación de Noticias, señaló que no se empezará ningún proyecto sin antes establecer una mesa de diálogo con todas las partes. "No va a comenzar ninguna construcción mientras no exista un clima de diálogo", expresó.

El PCM se refirió sobre las declaraciones que ha brindado Cáceres y quien señaló que si no se anula la licencia de obras, no habrá ninguna conversación con el Estado. "Este tipo de manifestaciones, de ultimatums, de cerrar las puertas no lleva a nada. Probablemente esté respondiendo a un contexto y hay que tener en cuenta que cuando dicen 'Agro sí, Mina no' hay que preguntar cuánto se está haciendo por el agro el propio gobernador", indicó.

Al ser cuestionado sobre por qué se dejó que Southern Cooper realizara el anuncio de la licencia y no el Estado con previo diálogo de las comunidades, este señaló que iban a conversar antes de que esta sea otorgada.

"El diálogo iba a suceder antes de que la licencia sea otorgada. Luego las propias autoridades de la región Arequipa encabezadas por su gobernador dijeron que no querían ningún tipo de diálogo. Y por otra parte el otorgamiento de licencia de construcción no son materia de anuncio. Es un trámite administrativo que se otorgó a la empresa y esta hizo un anuncio en el sentido de llamar a la tranquilidad", comentó.

Este último sábado, el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes anunció que han enviado un oficio tanto al alcalde de Islay como a los dirigintes y al Gore de Arequipa para establecer un pacto de diálogo. Del Solar señaló que hasta el día de hoy no ha habido respuesta alguna.

"No recibido respuesta del gobernador regional. Además, han sido enviados a los alcaldes de Islay y todos los distritos. No hemos recibido respuesta e insistimos en la inclinación por el diálogo", señaló.