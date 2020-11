El pleno del Tribunal Constitucional declaró improcedente la demanda competencial sobre la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. | Fuente: Andina

El procurador del Estado, Luis Huerta, afirmó este viernes que el Tribunal Constitucional (TC) ha renunciado a interpretar la Constitución Política tras declarar improcedente la demanda competencial sobre la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, apelando a la figura jurídica de sustracción de la materia.



En entrevista con el programa La Rotativa del Aire de RPP, aclaró que el TC no puede hacer una "valoración política" de hechos para decidir no pronunciarse. Esto en referencia a las declaraciones del magistrado Ernesto Blume.



"El Tribunal Constitucional ha renunciado a su razón de ser. La existencia de un TC se justifica a que está obligado a interpretar la Constitución, esa es su función, esa es la labor que le corresponde, pero lo que hemos escuchado el día de ayer cuatro magistrados han considerado que no se debe interpretar la Constitución en cuanto a la definición, alcance y sobre lo que se debe entender por permanente incapacidad moral como un supuesto para llevar a cabo una vacancia presidencial", dijo.



Luis Huerta señaló que analizará la sentencia y votos del Tribunal Constitucional una vez salga publicada porque ha identificado una "manifiesta contradicción" en la argumentación del magistrado Ernesto Blume. En ese sentido, consideró que el citado magistrado no debió haber participado en la votación.



"Cómo puede ser posible que un magistrado, que primero dice aquí 'no hay controversia jurídica' y luego dice 'bueno la controversia jurídica ya terminó'. 'Vamos a deliberar sobre aquello que yo dije que no existía', es una contradicción", manifestó.

El procurador del Estado argumentó que el TC "no ha estado a la altura de la exigencia" y que "ha sentado un mal precedente". Advirtió que con este fallo cualquier próximo Presidente de la República tendrá encima la posibilidad que el Congreso de la República busque interrumpir "de manera arbirtraria" el periodo presidencial de cinco años.



"No puede ocurrir que haya un grupo (de magistrados) que no quiera interpretar la Constitución como ha ocurrido en este caso, eso no puede darse, mientras haya otro grupo que diga que sí. Todos en el Tribunal deben decidir en interpretar la Constitución, la discrepancia puede ser en cómo lo hacen, no puede ocurrir que existan magistrados que no quieran interpretar el texto de la Constitución", lamentó.

