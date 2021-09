Minsa continúa jornada de vacunación. | Fuente: Foto: Minsa

Las personas de 32 y 33 años comenzaron a vacunarse contra la COVID-19 durante la séptima Vacunatón de hoy sábado 4 y domingo 5 de septiembre. Desde El Agustino, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, supervisó esta nueva jornada e informó que, gracias a la disponibilidad de vacunas este mes, se trabajarán nuevas estrategias de vacunación para proteger a la mitad de la población objetivo ante una eventual tercera ola.



"No solo vamos a mantener estas jornadas extensas de vacunación (Vacunatón) sino también se está coordinando con las regiones para que distintos establecimientos de salud funcionen una mayor cantidad de horas, permitiendo de esta manera que muchos ciudadanos, que tienen que trabajar y no pueden desplazarse hasta los centros de vacunación, se vacunen en lugares cerca de sus casas", sostuvo.



El titular de Salud precisó que, además de esta medida, se incrementará el número de brigadas en nuestro país para que puedan llegar a las zonas periféricas y los lugares más alejados del territorio nacional, junto con los miembros de las Fuerzas Armadas. La prioridad, señaló, será cerrar la brecha de segunda dosis existente en poblaciones vulnerables.



"Sin duda hay una brecha de pacientes que necesitan la segunda dosis, pero también hay un incremento de conciencia de los ciudadanos porque en el último mes hemos pasado de 4 800 000 a 8 400 000 personas con dos dosis. No basta una dosis, las dos dosis nos protege y nos defiende", enfatizó.



Cevallos Flores recordó que este mes llegará alrededor de 13 000 000 de dosis al país, lo que representa la mayor cantidad que el Perú ha recibido hasta ahora en un solo mes y permitirá intensificar la vacunación, incluyendo a grupos etarios más jóvenes. "Hoy llegan 2 000 000 de dosis de vacunas y en pocos días el resto del stock", adelantó.



Remarcó que la meta del Ministerio de Salud para este mes es acercarse al 50 % de la población objetivo debidamente vacunada para que ante la eventualidad de una tercera ola se tenga mayor cantidad de la población protegida.



Respecto a la presencia de la variante Mu en el país, manifestó que -a la fecha- hay 86 casos identificados y hasta el momento no hay estudios que determinen que la variante sea más transmisible o que genere enfermedad más severa. No obstante, exhortó a la ciudadanía a reforzar las medidas sanitarias y acercarse a los centros de vacunación para aplicarse la vacuna.

