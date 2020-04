Walter Gutiérrez, Defensor del Pueblo | Fuente: RPP

Walter Gutiérrez, Defensor del Pueblo



Contexto: Entrevista en Willax Tv



Fecha de la declaración: 27 de marzo del 2020



Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=V1_FSHuxWSs

[19:39-19:50]



ENGAÑOSO

Durante una entrevista, el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, alertó que los gobiernos regionales no estaban cumpliendo a cabalidad con las medidas previstas en la normativa nacional para controlar la expansión del Covid-19. En ese contexto, dio el siguiente dato: “De la supervisión a 19 regiones, 8 no tienen plan [de reforzamiento de los servicios de salud y contención del Covid-19]”. Tras acceder a la información oficial, OjoPúblico concluye que esta afirmación no es precisa y por lo tanto resulta engañosa.

La declaración precisa de Walter Gutiérrez figura en la siguiente transcripción:

“Nosotros acabamos de hacer una supervisión en 19 regiones para evaluar si es que se han elaborado los planes de reforzamiento de los servicios de salud y contención del Covid. Estos eran planes que debían elaborarse en 24 horas a partir del 18 de marzo. [...] El resultado de esas 19 regiones es que 8 no tienen plan. 10 tienen plan, pero no lo han implementado. Piura, Ica, Áncash, San Martín, Madre de Dios, Puno, Pasco y Lambayeque no tienen plan”.

Sin embargo, para cuando Gutiérrez hizo tal declaración, el viernes 27 de marzo último, cuatro de las ocho regiones antes citadas ya contaban con un plan de reforzamiento de los servicios de salud y contención del Covid-19, según consta en las resoluciones de los gobiernos regionales de Ica, Piura, Áncash y Pasco.

En primer lugar, es importante señalar que todos los gobiernos regionales deben contar con un Plan Regional de Reforzamiento de los Servicios de Salud y Contención del COVID-19, según lo estipula la Resolución Ministerial N° 95-2020/MINSA emitida por el Poder Ejecutivo el 18 de marzo de este año. Esta ordena que todos los gobiernos regionales implementen, en el plazo de 24 horas, dicho documento.

Ahora bien, el Gobierno Regional de Pasco aprobó el 24 de marzo su plan de contención del Covid-19 por medio de la Resolución Ejecutiva Regional N°170-2020-G.R.P/Gob. En la página oficial del gobierno regional figura tanto la resolución ejecutiva, como la totalidad de este plan elaborado por su Dirección Regional de Salud.

Gabriel Borrovic, director regional de Salud de Pasco, comentó a OjoPúblico que fueron uno de los primeros gobiernos regionales en elaborar su plan de contención del Covid-19 e indicó que, desde el 26 de marzo, el Ministerio de Salud cuenta oficialmente con la última versión del documento.

En el caso de Áncash, el Gobierno Regional aprobó su respectivo plan el 26 de marzo mediante la Resolución Gerencial General Regional N°0109-2020-GRA/GGR. Esto luego de que el documento técnico fuera remitido el mismo día por la Dirección Regional de Salud de Áncash a través del Oficio N°597-2020-GRA-GRDS-DORES/DG.



El plan se encuentra también disponible en la página de la Dirección Regional de Salud de Áncash.

Similar fue el caso del Gobierno Regional de Ica que, través de sus cuentas oficiales de redes sociales, señaló que los datos brindados por la Defensoría del Pueblo eran incorrectos. En este comunicado replicaron el pronunciamiento del gobernador de la región, Javier Gallegos, quien rechazó que hasta entonces no contaran con el plan regional y adjuntó como prueba el Plan Regional de Reforzamiento de los Servicios de Salud y Contención del Covid-19 de Ica.

En esa línea, la Dirección Regional de Salud de Ica comunicó a OjoPúblico que el gobierno regional envió el 24 de marzo el plan de contención frente al Covid-19, y destacó que representantes de la Defensoría del Pueblo participaron en las reuniones de validación de este documento. Esta referencia también fue señalada en un comunicado publicado en redes sociales por el gobierno regional el 27 de marzo, que incluye las actas de dicha reunión de validación.

Finalmente, Piura aprobó el 26 de marzo su “Plan Regional de Reforzamiento de los Servicios de Salud y Contención del Covid-19” por medio de la Resolución Ejecutiva Regional N° 242-2020/ GRP-GR. El documento fue remitido por la Dirección Regional de Salud de Piura luego de haber sido revisado por el Ministerio de Salud, según se precisa en la resolución.

A una consulta para esta verificación, el área de prensa del Gobierno Regional de Piura remitió a OjoPúblico el documento completo de su Plan de Reforzamiento de los Servicios de Salud frente al Covid-19, que consta de 66 páginas.

Cabe resaltar, que esta región también utilizó sus canales oficiales para responder a las declaraciones brindadas por la Defensoría del Pueblo en medios de comunicación. “El Gobierno Regional Piura ha presentado de acuerdo a lo estipulado, el Plan Regional de Reforzamiento de los Servicios de Salud y Contención del COVID-19 [sic]”, manifestaron por entonces.

Para esta verificación, el área de prensa de la Defensoría del Pueblo indicó a OjoPúblico que la supervisión que realizaron recogió información solo hasta el 24 de marzo, y que este primer diagnóstico se encuentra en actualización.

“La [nota de prensa de la Defensoría] fue publicada el 27 [de marzo], el mismo día el Defensor del Pueblo declaró sobre el tema, pero el corte se hizo el 24. En el caso de Ica, [su plan] fue aprobado el 25 [de ese mes] con bastantes deficiencias”, precisaron.



Tras lo expuesto, OjoPúblico concluye que la afirmación del defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, acerca de que 8 regiones de un total de 19, no cuentan con planes regionales de reforzamiento de los servicios de salud y contención del Covid-19, es engañosa.