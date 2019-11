Vicente Zeballos y parte del Gabinete Ministerial presentaron parte del Presupuesto 2020. | Fuente: Foto: PCM

El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, aclaró que al Poder Ejecutivo "no le corresponde" sancionar, ni administrativa ni jurisdiccionalmente, a las empresas que habrían cometido actos ilícitos. Esto luego de que el ministro de Transportes, Edmer Trujillo, afirmara que, si se produjera la salida del país de las empresas del denominado 'Club de la Construcción', se tendría problemas en el sector.

"En este caso tenemos ciertas limitaciones de orden normativo. Si hay algún contratista que no tiene una sentencia o alguna disposición administrativa de inhabilitación, definitivamente puede seguir contratando, pero también lo cierto es que no podemos caer en generalidades: hay también empresas honradas, honestas y peruanas. No todo es malo y por ello no podemos caer en la generalidad de descalificar a todos", señaló.

Durante la presentación del Presupuesto 2020, el jefe del Gabinete Ministerial señaló que el comentario del ministro Trujillo debe analizarse "en el contexto que se dio". Asimismo, señaló que el Gobierno es respetuoso de la "autonomía e independencia" de aquellos organismos encargados de administrar justicia y de establecer sanciones.

Tras resaltar que el Gobierno "tiene como primer lineamiento de gestión la integridad y lucha contra la corrupción", Zeballos resaltó que durante la gestión de Edmer Trujillo el Ministerio de Transportes, a través de sus procuradores, "ha hecho un efectivo trabajo" en beneficio de los intereses del Estado.

En ese sentido, destacó el trabajo de los procuradores del Ministerio de Transportes, quienes lograron que se sancione a distintos árbitros, quienes fueron excluidos de participar en procesos en los que se encuentre involucrado el Poder Ejecutivo, además de obtener 600 millones de soles a favor del Estado por procesos de arbitraje.

"Con el presidente Vizcarra, y bajo la responsabilidad de la cartera del señor Trujillo, no hay proceso de licitación que haya superado el 100% de la convocatoria. Era usual y se había vuelto una costumbre irregular que todos los procesos sean adjudicados con más del 100%. Esta es una clara evidencia de cómo se viene trabajando", mencionó.