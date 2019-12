El titular del Gabinete Ministerial dijo que el tema de la ministra Revilla no fue tratado en la sesión de la PCM. | Fuente: Presidencia del Consejo de Ministros | Fotógrafo: Victor Gonzales

El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, calificó como un exabrupto las declaraciones que tuvo la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Teresa Revilla, respecto del feminicidio y parricidio ocurrido el último fin de semana en El Agustino.

Tras sesión de la Presidencia del Consejo de Ministros, Zeballos hizo mención de las declaraciones que ofreció el presidente Martín Vizcarra sobre el tema y enfatizó la lucha contra la violencia a la mujer por parte del Gobierno.

“El señor presidente lo ha enfatizado rechaza las declaraciones que dio en su momento la señora ministra, la misma señora ministra ha reiterado que ella también deplora sus propias declaraciones y deben ser asumidos en esa dimensión, de un exabrupto, de una expresión incorrecta, pero esto en absoluto debe confundir lo que es el actuar del gobierno”, dijo.

No se trató el tema en sesión de PCM

El jefe del Gabinete Ministerial sostuvo que el tema no fue tratado en la agenda porque no correspondía. Agregó que, si bien un ministro no puede ser evaluado por un comentario, todos los ministros son constantemente evaluados de forma integral por sus resultados.

“Este tema no se ha abordado en consejo de ministros, porque no es el espacio donde se aborda, no obstante, está en evaluación. Ahora reitero mi respuesta anterior a un ministro de estado no se le puede evaluar por un comentario, es un exabrupto, es un comentario impertinente”, sostuvo.

En esa línea, dijo “deplorar” la respuesta de Revilla respecto del crimen en El Agustino y dijo que por más que haya estado en un evento navideño, la ministra no debió estar “ajena” a un hecho tan lamentable.