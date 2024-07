Víctor Zanabria rechazó encubrimiento a Vladimir Cerrón: "Hay informaciones diseminadas con mala intención"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Judiciales Zanabria señaló que el ministro del Interior no maneja información privilegiada producto de investigaciones policiales

El comandante general de la Policía, Víctor Zanabria, en declaraciones a la prensa, se pronunció respecto a las declaraciones de su antecesor, Jorge Angulo, respecto a que Vladimir Cerrón, prófugo de la justicia desde hace casi 300 días, habría evadido hasta 9 operativos encaminados a su captura, debido a filtraciones de información por parte de "altas esferas" del Gobierno.

Como se recuerda, Angulo Tejada, en diálogo con RPP, dijo que la información que obtenía la PNP respecto al paradero de Vladimir Cerrón era "competencia de la Policía", y que si esta "hubiera hecho su trabajo en forma solitaria, individual", entonces "los resultados hubieran sido diferentes".

"Esta información privilegiada que puede tener la Policía queda en la Policía y no tiene que ser trasladada a otras instancias o a otros niveles del mismo Gobierno o el mismo poder. Lo que yo he vivido es que todas las informaciones iban a Palacio de Gobierno. Queda la presunción de que quizá se le pueda haber dado un mal uso a esos datos privilegiados y compartirlos con otras personas", aseveró ayer, en la Rotativa del Aire.

Víctor Zanabria: "Hay informaciones diseminadas con mala intención"

Al respecto, Víctor Zanabria dijo lamentar que "haya habido declaraciones que digan que hubo fuga de información", ya que "las informaciones que se manejan para las operaciones, tanto para la captura de personas requisitoriadas como el manejo de las intervenciones de drogas, son de carácter confidencial y de responsabilidad de quien las trata".

"Si hay una filtración o infidencia es responsabilidad de quien maneja la información no de quien la comunica", sostuvo.

Además, resaltó que los datos revelados respecto a intervenciones policiales para capturar al prófugo líder de Perú Libre "no son coincidentes" a la información que maneja la Policía.

"De los datos y otras acciones que hemos tenido en las intervenciones que se han desarrollado en diferentes viviendas, estas no son coincidentes con lo que algunas personas están soltando información; por lo tanto, estamos tomándolo como que están tratando de desvirtuar la orientación de hacia dónde estamos llevando la ubicación", indicó.

En esa línea, consideró que dichas informaciones son "diseminadas, a veces, con mala intención".

"Lamentablemente, hay diferentes personas, algunos se hacen presentes en medios de comunicación, que tratan de dar informaciones disociadoras para tratar de desubicar no solamente a la población con la referencia a la ubicación de Vladimir Cerrón, sino también hacia las acciones de inteligencia que desarrolla la Policía", manifestó.

"Por eso, hay que tratar con mucho cuidado y con mucho tino, evaluando estas informaciones que son diseminadas, a veces, con mala intención para confundir a la población y también a las operaciones de inteligencia de la Policía", remarcó.

Asimismo, Zanabria negó que el ministro del Interior, Juan Santiváñez, esté al tanto de las operaciones de la Policía para capturar a Cerrón Rojas, desde antes que estas se ejecuten.

“Ninguna operación de desarrollo de operaciones policiales pasa más allá de la Comandancia General. Por lo tanto, es una aseveración incorrecta que el Mininter o algún funcionario del ministerio tiene conocimiento de las operaciones antes que estas se realicen. Al final de las mismas sí se da el conocimiento por si el señor ministro quiere participar en la presentación de resultados", explicó.

"(Los efectivos) ubican una fuente humana que les da datos de hacia dónde lo podrían ubicar. Nadie más trata esa información que esta dirección con su unidad de inteligencia. Ellos hacen la coordinación con el Ministerio Público y con el juzgado de investigación preparatoria para lograr el allanamiento, solamente la aprobación a cargo del director nacional. Esa es la forma como se opera para evitar que haya fuga de información", agregó.

Por otro lado, en relación a la presunta comunicación que mantendrían congresistas de Perú Libre, como Kelly Portalatino y Américo Gonza, con Vladimir Cerrón, el comandante general de la Policía indicó que eso "no tiene nada que ver" con la información que maneja su institución.

"En relación a congresistas que podrían tener información sobre los operativos, es totalmente inadecuado, toda vez que serán informaciones que manejan, no sabemos si es cierto o no, entre la persona buscada y algún congresista, pero no tiene nada que ver con las informaciones que maneja la Policía", puntualizó.