Santiváñez dijo que su vínculo comercial con investigado por narcotráfico fue posterior a indagaciones fiscales

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, se pronunció esta mañana sobre la investigación del diario El Comercio, según la cual habría participado en tres sociedades comerciales con el empresario Carlos Kiyán Oyama, quien -según el reportaje- afrontó investigaciones fiscales por los presuntos delitos de lavado de activos y tráfico ilícito de drogas, entre el 2003 y el 2009.

La referida investigación periodística señaló que, en agosto del 2016, Santiváñez Antúnez creó la empresa ECGas S.A.C., dedicada a la venta y producción de gas natural. Algunos meses después, dejó la gerencia general de la empresa y pasó a manos de Kiyán.

En agosto del 2016, según el reportaje, el ahora ministro del Interior también constituyó la compañía Aqua Gas S.A.C., dedicada al mismo rubro que la anterior. En diciembre del 2017, Kiyán fue nombrado como uno de sus tres directores. En una fecha que no se habría precisado, Santiváñez dejó la gerencia general y se nombró a Kiyán en su reemplazo, según Registros Públicos citados por el medio periodístico.

No obstante, estas no serían las primeras sociedades comerciales que vincularían a Santiváñez Antúnez y Kiyán Oyama. Según El Comercio, en abril del 2005, Kiyán fundó General Oil Perú S.A.C., dedicada a la importación y distribución de combustibles líquidos. No obstante, en octubre del 2006, los fundadores de dicha empresa nombraron a Santiváñez gerente general, cargo que habría ocupado hasta octubre del 2008.

"Cuando Carlos Kiyán ha tenido las investigaciones, yo no tenía ninguna vinculación con él"

Al respecto, el titular del Mininter indicó a la prensa que no tuvo "ninguna vinculación" con Carlos Kiyán entre el 2005 y el 2009.

"Yo ya me referí al momento que me pidieron la información y fui absolutamente claro en el tema (…): yo no tengo ninguna vinculación con Carlos Kiyán. Cuando Carlos Kiyán ha tenido las investigaciones, que han sido en el año 2005 al 2009, como me ha informado el periodista, yo no tenía ninguna vinculación con él, [investigaciones] son previas a las constituciones de esas empresas. El despacho donde yo era abogado no tiene ninguna relación en el momento de las constituciones de esas empresas", sostuvo.

"Como todo estudio de abogados, se constituyen empresas y, luego, se entregan a los socios. Cuando se han practicado esas constituciones de empresas, Carlos Kiyán ya no tenía ninguna investigación, porque sus investigaciones datan del año 2005 al 2009, de acuerdo al reportaje", acotó.

El ministro del Interior negó haber tenido relación con Carlos Kiyán entre el 2005 y el 2009Fuente: Mininter

Asimismo, un comunicado del Mininter, publicado este sábado, subrayó que Carlos Kiyán "fue investigado hasta el año 2009, época en que el señor Santivañez no tuvo ninguna vinculación directa o indirecta con dicha persona".

"El estudio de abogados del cual el ministro del Interior ya no forma parte prestó servicios profesionales, abogacía, a Carlos Kiyán en el año 2016, 7 años después", refiere el comunicado.

Santivañez fue gerente general de empresa de Carlos Kiyán entre 2006 y el 2008, según Registros Públicos

No obstante, RPP pudo constatar que, según Registros Públicos, Juan José Santivañez fue nombrado gerente general de General Oil Perú S.A.C. el 2 de octubre del 2006, por acuerdo de la junta general de la empresa.

Vale resaltar que Carlos Kiyán Oyama fue fundador de General Oil Perú S.A.C. y nombrado presidente de su primer directorio, en abril del 2005. No obstante, el 22 de junio de ese año renunció a la Presidencia del Directorio.

Por su parte, Juan José Santiváñez renunció a la gerencia general de la empresa el 3 de octubre del 2008, y lo sucedió en el cargo Carlos Kiyán Oyama. Es decir, ocupó el puesto por espacio aproximado de dos años.

RPP se contactó con el área de prensa del Mininter para recoger los descargos del ministro referidos al puesto que ocupó en la empresa de Carlos Kiyán antes del 2009.

Al respecto, nos indicaron que Santiváñez "reafirma lo que comento dónde como abogado es nombrado en forma provisional hasta que se designen nuevos representantes y es una práctica común en el mercado empresarial, es jurídica y no es ilícita".

"El ministro no ha tenido vinculación con él y se explica claramente la relación que los despachos de abogados mantienen con sus clientes" en el comunicado oficial publicado esta mañana, señalaron.

Cabe remarcar que el ministro del Interior, en sus declaraciones de hoy, indicó que no tuvo ningún vínculo con Kiyán Oyama entre el 2005 y el 2009, y que la "prestación de servicios" de abogacía se le dio desde el 2016, lo que también señala el comunicado de su sector. No obstante, no se dio detalles sobre el vínculo entre ambos entre el 2006 y el 2008.

El ministro, además, dijo que entre el 2003 y el 2004, no conocía al investigado empresario pues estaba llevando una maestría en España.

"La prestación de servicios que se le da es a partir del 2016. Entre los años 2003 y 2004 que el señor también supuestamente tuvo investigaciones, yo estuve en España siguiendo una maestría, así que ni lo conocía", puntualizó Santivañez Antúnez.