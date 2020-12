"Todos los peruanos y peruanas, desde el lugar donde nos encontremos, tenemos la gran responsabilidad de sacar adelante a nuestro país. Esta tarea no es fácil y no será fácil hacerlo en apenas ocho meses, pues enfrentamos no solamente una crisis sanitaria y económica; sino también es evidente que enfrentamos una crisis política. Sin embargo, las crisis son también oportunidades para unirnos como país y salir adelante”