El congresista de Podemos Perú, Daniel Urresti, afirmó este jueves que otorgar la confianza total al gabinete de Violeta Bermúdez. resarcirá en parte el "terrible error" de la vacancia presidencial contra Martín Vizcarra.

Recordó que advirtió en septiembre que la decisión de 105 legisladores para vacar al entonces mandatario Vizcarra sería "lo peor que se podía hacer" por las consecuencias de crisis política y reclamos sociales.

"Suplico desde acá a todos los congresistas, si nosotros no le damos la confianza de manera total, los 130 votos, este Gobierno no va a soportar. Tenemos problemas en el norte y en el sur y este gobierno no sabe como reaccionar, necesita el apoyo de este Congreso que por una sola vez este Congreso escuche el clamor de la calle y le dé la confianza total a este gobierno", dijo.



Daniel Urresti consideró que el gobierno de transición de Francisco Sagasti se encuentra "totalmente débil" ya que en 15 días de gestión originó una crisis en la institución policial que terminó con la renuncia del ministro Rubén Vargas.

"Vuelvo a suplicar a todas las bancadas. Este Gobierno morado necesita de la confianza total de este Congreso, 130 votos a favor de la confianza es la única manera que podamos resarcir en parte el terrible error que fue vacar al presidente Vizcarra", invocó.



