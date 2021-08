Hernando Cevallos, ministro de Salud, se presentó ante el Congreso. | Fuente: Foto: PCM / Video: RPP Noticias

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, precisó que el incremento del ritmo de vacunación en el país depende de la llegada de vacunas y de su disponibilidad. En ese marco, recordó que cuando el actual Gobierno entró en funciones, el 28 de julio pasado, el país contaba con 13 millones de peruanos vacunados, mientras que actualmente hay 17 millones 576 mil.

Durante su presentación ante el Congreso previo a la votación del pedido de confianza del Gabinete Ministerial, el titular del Minsa refirió que, en un escenario de mayor peligrosidad frente a la variante Delta, al inicio de la nueva gestión 4 millones 900 mil personas tenían ambas dosis de la vacuna, mientras que al 23 de agosto esta cifra se elevó a 7 millones 663 mil.

Del mismo modo, Cevallos Ugarte resaltó que las jornadas de vacunación continua, denominada Vacunatón, fueron extendidas a las regiones. En una de estas jornadas, resaltó que en 9 regiones se cumplió la meta de casi 800 mil personas vacunadas y en otra jornada, más reciente, en 15 regiones se logró tener a 569 mil personas vacunadas contra la COVID-19.

"¿Esto es suficiente? Claro que no es suficiente. La gente clama vacunas y los grupos de menor edad también, (pero) la vacunación se hace, primero, en razón de la relación de la cantidad de vacunas que llegan a nuestro país. No es verdad que en dos o tres semanas se pueden conseguir millones de vacunas para que lleguen al país. No es cierto, la gestión para traer vacunas al país demora 2, 3 o 4 meses", indicó.

En ese marco, Cevallos aseguró que han sostenido reuniones con diversos laboratorios que fabrican vacunas contra la COVID-19, como Pfizer, Moderna y AstraZeneca, quienes están dispuestos a vender más vacunas al país. En el caso de la farmacéutica estadounidense, comentó que está a vender 35 millones de dosis, pero por la demanda internacional recién las podría enviar al país a partir de enero.

