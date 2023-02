Exministro Willy Huerta negó ante comisión del Congreso haber apoyado fallido golpe de Estado de Pedro Castillo

Willy Huerta fue el último ministro del Interior del Gobierno de Pedro Castillo | Fuente: PRESIDENCIA PERU

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso continúa llevando a cabo las audiencias en las que se aborda la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación contra los exministros Betssy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez, por su presunta participación en el frustrado autogolpe de Estado que pretendió el expresidente Pedro Castillo.

Durante la sesión de hoy, lunes, el exministro del Interior Willy Huerta del último Gabinete del vacado jefe de Estado relató su versión de los hechos acontecidos el pasado 7 de diciembre que finalizaron con la detención de Castillo Terrones en la Prefectura de Lima y su posterior traslado a la Diroes.

Según su versión, ¿qué fue lo que ocurrió aquel día en Palacio de Gobierno?

El expresidente Pedro Castillo pretendió un golpe de Estado el pasado 7 de diciembre | Fuente: PRESIDENCIA PERU | Fotógrafo: JHONEL RODRIGUEZ ROBLES

Citado por el presidente

Durante su testimonio, el extitular del Mininter indicó que aquel 7 de diciembre recibió un mensaje del entonces presidente Castillo en el que lo citaba a las 10:30 am. en el Despacho Presidencial.

“El 7 de diciembre, en circunstancias en que me dirigía al Ministerio del Interior, recibí, a través de WhatsApp, un mensaje del expresidente Pedro Castillo (…) donde me decía ‘lo espero a las 10:30 am.’ de ese día. Mi respuesta fue ´conforme, señor presidente”, relató.

“Yo presumí que era un momento para informarle de la situación en la que se encontraba la ciudad de Lima, en razón de que había movilizaciones por motivo de la moción de vacancia que se iba a ver en el Congreso. Mi deber como ministro del Interior era informar antes, durante y después de todas las movilizaciones en Lima y a nivel nacional”, agregó.

Debido a ello, siempre según su relato, se dirigió a la Plaza San Martín para verificar la disposición del "servicio policial" en relación a las esperadas movilizaciones.

“Es así que, después de haber recibido esta orden del expresidente, a las 10 am. aproximadamente, salí de mi despacho en dirección a la Plaza San Martín, porque tenía que verificar los servicios policiales establecidos para la atención de estas movilizaciones. Estando en la Plaza San Martín, llamé al General PNP Manuel Lozada, jefe de la Región Policial Lima en ese momento, indicándole que estaría en dicho lugar y que quería reunirme con él para que me informe de los servicios policiales establecidos”, indicó.

Sin embargo, dicha reunión con el general Lozada no se llegó a concretar pues le informó que "estaba acompañando a los manifestantes por la av. Abancay". Ante ello, Huerta continuó en dirección a la Plaza Mayor.

"Después de supervisar los servicios en la Plaza San Martín, fui caminando por el Jr. Carabaya, verificando los servicios, hasta la Plaza Mayor. Ingresé por la puerta de la PCM. Eso está acreditado con los videos en el lugar. Fui a informarle a la expremier la situación de los servicios policiales antes de ir al Despacho Presidencial", relató.

"Al llegar a la PCM, no me atendió la ex premier Betssy Chávez porque estaba ocupada. Como se avecinaba las 10:30 am., me constituí por el interior de Palacio hacia el Despacho Presidencial. He ingresado por la puerta de edecanes (…) eso es corroborable con los videos. Al ingresar, le indiqué al edecán que el expresidente me había citado a las 10:30 am. y que le haga presente mi presencia. Me manifestó que esperara en el Salón Quiñones”, agregó.

Sin embargo, dicha espera se habría prolongado por más de una hora, aproximadamente. En ese tiempo, según dijo, se le unieron en dicho salón los entonces ministros de Trabajo, Alejandro Salas, y de Defensa, Emilio Bobbio.



El exministro del Interior señaló que nunca estuvo de acuerdo con la decisión del expresidente Castillo | Fuente: CONGRESO DE LA REPUBLICA

Mensaje sorpresivo

El exministro Huerta señaló que, a las 11:30 am., consideró retirarse al suponer que el presidente de la república estaría ocupado.

"He esperado por más de una hora (…) porque a las 11:30am., en vista de que no me atendía (…), le remito fotografías del lugar donde estoy al expresidente para que pueda ver que estuve verificando los servicios. No solo le envío a él, sino también a la expremier Betssy Chávez”, indicó.

Sin embargo, durante la espera, dijo que vio a la expremier,Betssy Chávez y a Aníbal Torres caminar en dirección al Despacho Presidencial acompañados de una periodista de TV Perú y un camarógrafo. Luego de ello, el edecán de Palacio de Gobierno le habría indicado a él y a los ministros presentes que podían ingresar a dicho despacho.

“Luego de unos minutos, el edecán sale y nos dice que, de parte del expresidente, pasemos (…) Yo observo que el expresidente está sentado en su escritorio, con terno y con la banda presidencial, que mira hacia la cámara y tiene unas hojas en su mano. Saludo y me dice ‘párense al lado izquierdo’. Cumplo la orden (…), y comienzan las coordinaciones para una emisión. Cuando lo vi con la banda presidencial, su terno y una cámara, pensé que iba a hacer sus descargos ante las imputaciones que venían haciéndole en esos días, como antes lo había hecho”, precisó.

Sin embargo, según su relato, fue al escuchar el mensaje a la Nación del presidente, que se enteró del verdadero motivo de dicha transmisión televisiva.

“En ese momento, escucho que empieza a decretar el estado de excepción y cierre del Congreso. Yo me quedé sorprendido porque en ningún momento hubo una conversación o una coordinación al respecto, nunca (…) Casi entré en shock porque no era una situación normal (…) Luego del mensaje, el expresidente conversó en su escritorio con Betssy Chávez y Aníbal Torres. Yo no escuché esa conversación porque estaba alejado”, explicó.

"Luego me dice ‘ministro, que refuercen la seguridad de la casa de mis padres, de la premier Betssy Chávez y del doctor Aníbal Torres’. ‘Comprendido, señor Presidente’. Me pongo a un lado y llamo por teléfono al general Lozada y le pido lo que solicitó. La respuesta que me dio es que conocía la casa del doctor Torres, la casa de los padres del expresidente, pero no la de la doctora Chávez. Por ello, me acerqué a ella y le pregunté y me dio la dirección. Se lo transmití al general Lozada", agregó.

Pese a la orden cumplida, siempre según su relato, el expresidente le preguntó si había cumplido con la orden y le pidió que le comuniquen con el Comandante General de la Policía, Raul Enrique Alfaro.

"Yo llamo al general Alfaro desde mi teléfono personal (…) y le digo que el presidente quería hablar con él. Le entrego mi teléfono al expresidente Castillo, veo que conversan y regreso a mi lugar. Yo nunca escuché lo que conversaron (…) El día 10 de diciembre, yo recién tomo conocimiento de que el expresidente le habría pedido que cierren el Congreso", indicó.



Según Willy Huerta, se enteró de la intención del presidente Castillo al escuchar su mensaje presidencial | Fuente: PRESIDENCIA PERU | Fotógrafo: JHONEL RODRIGUEZ ROBLES

La última llamada telefónica

Según el exministro, no le consta que el entonces presidente Castillo haya solicitado al general Alfaro que se intervenga el Congreso y el Ministerio Público.

“A mí no me consta que el expresidente le haya dado la orden de que cierren el Congreso y que intervengan la Fiscalía de la Nación. Yo no lo he escuchado. Y si ha manifestado eso el Comandante General, que presente los audios de esa conversación donde se acredite que recibió esa orden, porque yo no la he escuchado. Cuando me regresaron el teléfono, lo que hice fue cortar la llamada (…) porque no conocía la conversación que habían tenido”, sostuvo.

Continuando el orden de los hechos de su relato, Huerta señala que solo "quería escapar" del Despacho Presidencial. Por ello, según dijo, aprovechó la salida de los periodistas que transmitieron el mensaje presidencial para retirarse y dirigirse a la sede del Ministerio del Interior (Mininter) para renunciar a su cargo.

“Cuando me dirigía al Mininter, el expresidente me llamó a las 12:40 pm., 12:57 pm., 1:19pm., tres llamadas perdidas que no quise contestar porque, prácticamente, se había dado cuenta que me había escapado”, indicó.

"Si yo hubiera estado de acuerdo, yo hubiera permanecido en ese lugar hasta el último momento. Pero abandoné las instalaciones del Despacho Presidencial y de Palacio de Gobierno (…) También me llamó la expremier Betssy Chávez a las 12:38 pm., 12:40 pm. y 12:44 pm. (…), no contesté", agregó.

Al llegar al Mininter, Huerta habría formalizado su renuncia irrevocable a través del sistema documentario de dicha cartera. Dicha renuncia fue publicada a la 1:31 pm. porque "hubo una demora por temas técnicos". A la 1:34pm., recibió otra llamada del expresidente Castillo la cual sí habría contestado.

"Estando en mi despacho, recibo una llamada del expresidente Castillo que sí (contesté). Me pidió que regresara a Palacio de Gobierno y le dije ‘no, presidente, lo que usted ha hecho es un acto ilegal y usted ha sido desleal conmigo porque me ha involucrado en un delito. No me ha dicho nada de lo que iba a pasar, así que yo no voy a ir’. ‘Hágalo por el país’, me dijo. ‘No, señor presidente, lo que usted ha hecho es irregular e ilegal, no me involucre más’, le respondí. Me dijo ‘le entiendo, señor ministro’(...) Le corté la llamada. Fue la última vez que conversé con el expresidente Castillo", señaló.



Según Huerta, en su última conversación con Pedro Castillo, le reclamó por involucrarlo en un hecho ilícito | Fuente: PRESIDENCIA PERU | Fotógrafo: JHONEL RODRIGUEZ ROBLES

"Nunca quebranté el orden constitucional"

El exministro Huerta resaltó que nunca dio alguna orden encaminada a quebrantar el orden constitucional.

“Yo como ministro del Interior tenía la facultad de disponer a la PNP que se consuma ese presunto acto del presidente, pero nunca he dado una orden para que se quebrante el orden constitucional, sostuvo.

Asimismo, cuestionó las declaraciones del congresista Diego Bazán respecto a que habría ordenado que la Policía permita el ingreso de "manifestantes" al interior del Parlamento.

“El congresista Diego Bazán, en una entrevista en RPP, dijo que yo había hecho una llamada para que entren los manifestantes al Congreso (…) Acá estaba el coronel Edwin Gutierrez como jefe de seguridad del Congreso (…) Yo nunca lo llamé, nunca dije eso”, resaltó.

“El general Lozada, en una entrevista a RPP, dijo que no había recibido ninguna disposición para abrir las puertas del Congreso, sino que bloquearon los accesos al Congreso y a Palacio (…) Seguidamente, señala que no había ninguna restricción para el ingreso o salida de los congresistas o sus asesores”, agregó.

Al finalizar su alocución, Huerta resaltó que nunca estuvo de acuerdo con la decisión tomada por el expresidente Castillo.

“Yo nunca di una orden para que se consuma o que yo haya apoyado ese golpe de Estado, ese acto ilícito que había cometido el presidente Castillo. Nunca estuve de acuerdo y nunca se habló en Consejo de Ministros”, subrayó.

El exministro del Interior dijo esperar que la Fiscalía tome en cuenta las pruebas que ha presentado para defender su inocencia | Fuente: CONGRESO DE LA REPUBLICA