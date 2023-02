Lescano | Fuente: Andina

Yonhy Lescano, excongresista por Acción Popular, aseguró que la presidenta Dina Boluarte es la responsable de la situación que se vive en el país y afirmó que en Puno las protestas contra el Gobierno seguirán por las muertes ocurridas en la región.

"Obviamente, tiene que ser la responsable a la percepción de la población. En Puno, hasta ahora, hay una situación de bloqueos, han cerrado nuevamente el puente de Ilave y se están organizando para venir nuevamente", aseguró en el programa Todo se sabe de RPP.

Yonhy Lescano criticó que la presidenta Dina Boluarte nunca se haya disculpado con el pueblo de Puno por las 20 muertes ocurridas y que ningún ministro asumiera alguna responsabilidad política por estos hechos. Además, señaló que en la región se niegan a hablar con ella.

"Sienten que sus muertos no han sido reconocidos de alguna manera por el Gobierno, que tiene responsabilidades. No hay intención de diálogo, porque no hay un interlocutor válido para hablar. No quieren", añadió.

Por otro lado, advirtió que las protestas aumentarán y justo en un momento donde comenzarán las clases escolares en Puno.

"Me han comunicado que en Puno van a volver a protestar. El magisterio va a volver a protestar cuando comiencen las clases y esa situación al Gobierno le será difícil resolverlas. La reacción que han tenido es absolutamente negativa y yo pensé que la señora Boluarte iba a entrar en un proceso de diálogo y de pronto nos encontramos con muertos en Ayacucho y agravaron la situación en Puno. Piensan que este Gobierno actúa arbitrariamente y se tienen que ir", puntualizó.

Boluarte no renunciará

La presidenta de la República, Dina Boluarte, se refirió a las protestas que persisten en la región Puno y que exigen su renuncia y el cierre del Congreso. Ante ello, la mandataria señaló que no se ganaría nada si se retira del cargo. También precisó que quienes asisten a las marchas quizá no están seguros de sus motivaciones y que probablemente lo que desean es un conjunto de mejoras en servicios de agua, desagüe, colegios y hospitales.

"Quizá la gran mayoría de hermanos y hermanas de Puno que salen a las protestas creen que están marchando porque están reclamando más agua, más desagüe, más colegios, más hospitales. Pero los que están en ese poquito grupo radical, violento, que quiere convertir en una anarquía la región Puno están pidiendo que se cierre el Congreso. Pero yo no puedo cerrar el Congreso", dijo durante su participación en la mesa de diálogo por la paz y la gobernabilidad.