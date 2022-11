Juan Sheput fue ministro de Trabajo durante el breve mandato de Manuel Merino | Fuente: RPP Noticias

El exministro Juan Sheput señaló que las protestas ocurridas durante el gobierno de Manuel Merino, como la ocurrida el 14 de noviembre del 2020 y que acabó con la vida de los jóvenes Inti Sotelo y Brian Pintado, "estuvieron en manos de la Policía". Por esta razón, cuestionó que se haya generado "un relato en el cual se indica que hubo una suerte de cadena de mando entre Manuel Merino, Ántero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez".

"Esto se tiene que investigar profundamente pues yo estoy dentro de los convencidos de que acá ha habido personas ajenas a la manifestación, infiltrados o de repente personas contratadas en las barras bravas que fueron las que ejecutaron este asesinato de manera involuntaria de repente, pero que fueron los causantes", señaló.

En entrevista con RPP Noticias, el excongresista atribuyó estos actos de violencia a "personas ajenas a la Policía". Además, criticó que el presidente Francisco Sagasti "tuvo todo" para investigar este caso a través de la Policía; sin embargo, lamentó que "se opacaran los hechos". Del mismo modo, Sheput advirtió una serie de elementos "incongruentes", como la falta de funcionamiento de la cámara ubicada en la zona donde los jóvenes fallecieron.

"Las versiones que yo he recibido, y que están en los medios de comunicación, son que se contrató a barras bravas (…) Yo sé que la violencia no es característica de la sociedad limeña, esa violencia extrema que hubo en esa marcha. Esa fue, definitivamente, producto de gente marginal que no se ha investigado a profundidad, de barras bravas", apuntó.

"Yo creo que la muerte no vino de la Policía, sino de terceros. Ha habido elementos ajenos, marginales y son instrumentos que no utiliza la Policía: la Policía no utiliza perdigones de plomo, habría centenares de muertos en las marchas. La Policía debería profundizar la investigación porque les conviene a ellos mismos", insistió.



Carlos Rivera, abogado de la familia de Inti Sotelo, señala que la investigación fiscal ha revelado varios detalles | Fuente: RPP Noticias

Muertes de Inti y Brian no fueron hechos perpetrados por terceros

Por su parte, el abogado Carlos Rivera, representante legal de la familia de Inti Sotelo, lamentó que, tal como ocurre en otros países, la Policía no sea el organismo "más competente ni más eficiente" para desarrollar actos de investigación en esa materia. Incluso, recordó que en este caso la Policía no ha podido atender los pedidos de información solicitados por la Fiscalía.

"Hasta el día de hoy la Policía sigue expresando una resistencia a firmar que ellos utilizaron perdigones de plomo. La evidencia que está tras varios meses de investigación del Ministerio Público arroja un resultado contundente, las lesiones mortales en el caso de Inti y Brian, pero además de cerca de 6 u 8 personas que pudieron terminar como Inti y Brian", anotó.

En diálogo con Las cosas como son, Carlos Rivera refirió también que las pericias y las diligencias de reconstrucción de los hechos han logrado determinar que los disparos -teniendo en cuenta la posición en la que se encontraban los manifestantes- "solamente pudieron provenir de las escuadras de contención integrada por elementos de la Policía".

"Es una evidencia que las lesiones, la muerte de Inti y Brian, no fueron hechos ni perpetrados por terceros, menos por barras bravas, que es una tesis absolutamente insostenible, sino que fue el resultado de una operación policial que se plasmó en planes de operaciones para el 12 y 14 (noviembre 2020). Esos son documentos que están en la carpeta de investigación", indicó.

"Los vínculos son los que la Fiscalía desarrolla de manera objetiva y jurídica para dar cuenta que hubo no solamente conocimiento público, sino un conocimiento detallado del entonces presidente Manuel Merino, del entonces primer ministro Ántero Flores-Aráoz y del ministro del Interior Gastón Rodríguez en el sentido de tener una información exacta de qué cosa estaba ocurriendo y no tomar las medidas de cautela ni precaución", agregó.

