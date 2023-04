El abogado del expresidente consideró que no se habían respetado los "derechos" de Alejandro Toledo | Fuente: Composición RPP

Tras la llegada a suelo peruano del expresidente Alejandro Toledo para responder ante la justicia peruana por el caso Interoceánica, su abogado, Roberto Su, llegó a las inmediaciones de la sede de la Dirección de Aviación Policial (DIPA) para asistir a su patrocinado.

En declaraciones a la prensa, Su Rivadeneyra indicó que no existe ninguna prohibición para que el exmandatario solicite que se varíe la medida de prisión preventiva en su contra por la de arresto domiciliario.



"No es que estemos en contra (de la prisión preventiva), sino que primero está la salud (…) Si clínicamente los médicos indican que su vida está en riesgo, la norma procesal permite que se puedan tomar otro tipo de medidas", explicó.

"No existe ninguna prohibición de que una persona extraditada no pueda tener arresto domiciliario", subrayó.

En ese sentido, el jurista recalcó que la formalización de ese pedido dependerá de los resultados de la evaluación médica a Toledo Manrique.

"Él tiene muchas dolencias y deslicé que tiene un tema de cáncer (...) Vamos a esperar los resultados de los médicos. Si los médicos aconsejan, esta defensa hará uso de ese mecanismo", señaló.

"No se han respetado sus derechos"

Por otro lado, Roberto Su consideró que no se han respetado los "derechos" de su patrocinado y criticó la actitud de "un ministro" del Gobierno de Dina Boluarte sobre el caso.

"No se le han respetado sus derechos. El ministro de este régimen ha dicho que es un delincuente; a ese ministro ya debieron haberlo separado", sostuvo.

Asimismo, explicó los siguientes pasos del proceso judicial que afronta el expresidente y subrayó que no es necesaria la presencia del acusado en las audiencias.

"El control de acusación ha empezado, tenemos 3 días de audiencias. Es un proceso que ha estado durmiendo 2 años y medio por responsabilidad de la Fiscalía y el Poder Judicial. El presidente Toledo no tiene un juicio en este momento por el caso Odebrecht. Debería tenerlo en 6 u 8 meses, así que su situación va a ser de esperar", explicó.

"Y son audiencias donde él no interviene, no hay obligación de que el acusado esté presente en los debates. Prácticamente su extradición se ha realizado porque hay una orden internacional, porque EE.UU. ha aceptado, pero no es que mañana comparece a un juicio ni va a un banquillo de acusados", añadió.

A su vez, consideró que podrían "eliminarse" delitos contra el exmandatario, como el de colusión.

"Podría darse el caso de que algunos delitos sean eliminados, como el delito de colusión. Al señor Toledo lo acusan de haberse coludido con Barata, pero resulta que entre el 2004 y el 2006 el tipo penal de colusión era solamente para los que intervenían directamente en las licitaciones públicas, los jefes de Estado no eran responsables", indicó.