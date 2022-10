El abogado de Beder Camacho sostuvo que su cliente acudió a toda citación fiscal | Fuente: RPP

Beder Camacho, exsubsecretario del Despacho Presidencial de Pedro Castillo, ha recibido amenazas de muerte vía telefónica y teme por su vida. Así lo aseguró su abogado, Jefferson Cortez, quien aseguró que por eso su patrocinado ha pedido garantías para él y toda su familia.

"Él me ha dicho que tiene temor por su vida y la de sus hijos. Él inclusive la semana pasada recibió una llamada telefónica y solo le dijeron: 'Los traidores mueren'. Por eso que mi patrocinado ha pedido el día de ayer garantías. Nosotros cumplimos diligencias de la Fiscalía", indicó en el programa Todo Se Sabe de RPP Noticias. En ese sentido, añadió que su cliente no ha podido identificar la voz de aquella persona que le expresó esa amenaza.

Sobre las visitas a embajadas de Venezuela y México señaló desconocer los motivos por los cuales su patrocinado acudió a esos lugares, pero que de todas maneras deberá dar sus descargos ante la Fiscalía.

"Mi patrocinado no me ha dicho qué es lo que ha ido a hacer allí. Digamos que me lo hubiese comentado, pero él también tendrá que dar un descargo ante Fiscalía, entonces como estamos en esta investigación preliminar, no sería prudente hablarlo", aclaró.

Camacho fue captado ingresando a la Embajada de México y la residencia del embajador de Venezuela en Lima para supuestamente gestionar asilo político para los prófugos de la justicia Bruno Pacheco, Fray Vásquez y Gian Marco Castillo, según la declaración de un colaborador eficaz.

Las grabaciones y fotografías realizadas por el Equipo Especial de la Policía Nacional fueron difundidas por el dominical Panorama.

Por otro lado, Cortez destacó que su cliente acudiera a todas las citaciones fiscales porque eso lo consideró el Ministerio Público para no solicitar prisión preliminar como al resto de detenidos en la 'operación Valquiria II' realizado la semana pasada. Solo tuvo que acatar el allanamiento a su vivienda.

"Se han llevado una serie de laptops, unos USB, celulares, cuadernos y documentos que tenía en su domicilio", indicó y agregó que la versión del colaborador sobre que Camacho habría arrojado celulares al mar y quemado los cuadernos del jefe de la Casa Militar, tendrá que ser corroborada.

Concluye labor de Camacho en el MIMP

El Ministerio de la Mujer emitió una resolución para dar por terminada la labor de Beder Camacho, quien se desempeñaba como asesor de la actual titular de dicho sector, Claudia Dávila Moscoso, cargo de confianza que ejercía desde el 16 de setiembre.

La decisión se da luego de la detención de los integrantes del 'Gabinete en las Sombras'. Como se sabe, Beder Camacho fue señalado por integrar este grupo que estaría ligado al Gobierno.