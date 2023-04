La exjefa del Gabinete Ministerial indicó que el expresidente Pedro Castillo le pidió apoyar a Aníbal Torres. | Fuente: Andina

Erwin Siccha, abogado de Betssy Chávez, dijo estar convencido de que la prisión preventiva no sería la medida adecuada para el caso de la ex presidenta del Consejo de Ministros. La defensa de Chávez Chino aseguró ser respetuosa de las decisiones del Poder Judicial. No obstante, interpodrán los recursos necesarios en caso no se encuentren conforme con la decisión.

"Descarto totalmente el peligro de fuga. Ella es una mujer que está dispuesta a aceptar las decisiones jurisdiccionales. Nosotros consideramos que una decisión emitida por un órgano imparcial como el Poder Judicial debe ser acatada. Ello no implica que no pueda ser cuestionada. Interpondremos, de ser el caso, las medidas o los recursos impugnatorios pertinentes, porque nosotros estamos convencidos de que la medida adecuada no es una prisión preventiva", dijo en La Rotativa del Aire de RPP Noticias.

"Desde nuestra perspectiva, no existe ningún elemento objetivo, válido, que permita inferir de manera razonable, con un grado de sospecha fuerte y fundado de que ella ha tenido relación en una presunta conspiración o en un presunto delito de rebelión en contra del Estado peruano. Solo se han hecho referencia a declaraciones de personas que estuvieron el 7 de diciembre de 2022 en Palacio de Gobierno y esa información fue incorporada por nuestra propia patrocinada el 10 de diciembre de 2022, cuando ella acudió en su primera declaración frente al Ministerio Público", agregó.

"Ninguno de los testimonios hablan de rebelión o conspiración"

Por otro lado, el abogado de la exjefa de la PCM señaló que, si bien se han presentado diversos testimonios, ninguno habla de conspiración o rebelión, delitos que se le imputan a su patrocinada.

"Lo que se ha atribuido a Betssy Chávez es haber conspirado o, alternativamente, haber cometido el delito de rebelión. Y ninguno de los testimonios de los que hasta el momento tenemos conocimiento han señalado de alguna conducta parecida a lo que intenta atribuir el Ministerio Público. La única información que aportan estas declaraciones es que ella estuvo el 7 de diciembre de 2022 en Palacio de Gobierno. Pero ahí podemos arribar a interpretaciones arbitrarias, porque con ese criterio todos los que estuvieron ese día en Palacio tendrían que ser procesados por un delito de conspiración o rebelión", finalizó.