Abogado de Betssy Chávez dice que condiciones en el traslado de su patrocinada "configuran el delito de tortura"

El abogado defensor de Chávez aseguró que el vehículo en el que fue trasladada de regreso al penal de Chorrillos manejó "a excesiva velocidad” y “con frenadas bruscas”. | Fuente: Andina

El abogado de Betssy Chávez, Raúl Boblecilla, explicó en Las Cosas Como Son cómo su patrocinada sufrió los hematomas en el rostro y otras partes del cuerpo con los que apareció en la audiencia por el caso del fallido golpe de Estado en diciembre de 2022, por el que viene siendo procesada.

El letrado manifestó que la expresidenta del Consejo de Ministros presentó problemas desde que fue trasladada del Establecimiento Penitenciario Anexo Mujeres de Chorrillos al penal de Barbadillo.

Según sus declaraciones, en este primer trayecto, Chávez ya había experimentado caídas y mareos a causa del movimiento, por lo que su defensa informó a la sala penal encargada de su caso sobre lo sucedido.

“Betssy Chávez es levantada de madrugada innecesariamente porque, desde que se levanta hasta que ingresa a la ‘perrera’ […] pasan como dos horas. […] La perrera no es una ambulancia, es una estructura metálica que tiene una banca metálica y que no tiene ventanas. Ahí es introducida Betssy Chávez, encadenada de pies y manos, y sentada en una banca metálica. El primer trayecto ya fue bastante severo, se cayó y tuvo vómitos producto del mareo y de la inestabilidad”, explicó.

“La sala penal oficia al INPE que [Chávez] debe ser trasladada con respeto a su dignidad, con respeto al cuidado que el Estado tiene contra cualquier persona, sean condenados o no”, acotó.

Sin embargo, pese al aviso, el abogado defensor de Chávez aseguró que el vehículo en el que fue trasladada de regreso al penal de Chorrillos empezó a “manejar a excesiva velocidad” y “con frenadas bruscas”. El letrado indicó que estas condiciones “configuran el delito de tortura”.

“[Betssy] no tiene de dónde agarrarse, [por lo que] cae de frente contra las estructuras metálicas, no una vez, varias. ¿Qué hizo el custodio que está al costado, pero no tiene acceso físico?: empezó a gritarle al chofer para que pare y no paraba. En una de las conversaciones le dijo: ‘yo puedo estar con ella para sujetarle y no se caiga’. ‘No, porque se puede escapar’, [fue la respuesta]. ‘Pero ¿cómo se ve escapar?’, le dice el otro, ‘si está con grilletes’. Mira que, ‘si se escapa, yo le meto plomo’, así nos trata la Policía. Yo me pregunto, ¿eso no configura delito de tortura? Por supuesto que configura”, indicó.

En esa misma línea, Boblecilla señaló que estos hechos deben ser materia de investigación para esclarecer si se trató de un “reto político o social de castigo a quien ha infringido la ley”.

¿Qué papel tuvo Betssy Chávez el 7 de diciembre del 2022?

Al ser consultado sobre el papel que desempeñó Betssy Chávez el 7 de diciembre del 2022, día en el que el expresidente Pedro Castillo intentó dar un golpe de Estado, Raúl Boblecilla indicó que su representada “estuvo en sus funciones de premier”.

“Era la premier. Estuvo cuando el presidente constitucional lee una proclama política”, manifestó.

Asimismo, el letrado dijo que la decisión de Castillo tuvo como objetivo “defender el voto y el mandato del pueblo” que lo había elegido presidente del Perú.

“En mi opinión, [Pedro Castillo] pretendía salvar el voto del pueblo. Desde que asume el presidente constitucional Pedro Castillo, ya estaba con la pistola en la sien. ¿De quién era la pistola?, ¿del pueblo? No, era de aquellos grupos que nunca quisieron reconocer el voto popular. No es delito, no confundamos. […] No hay rebelión”, concluyó.

Abogado de Betssy Chávez responde. | Fuente: RPP