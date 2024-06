Abogado de Dina Boluarte afirma que la presidenta "está absolutamente indignada" con declaraciones de Salatiel Marrufo

Juan Carlos Portugal, abogado de Dina Boluarte, afirmó este martes que la presidenta de la República le expresó su indignación con las recientemente reveladas declaraciones de Salatiel Marrufo a la Fiscalía, que la implican como supuesta autora de una estrategia para influir entre magistrados del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que voten en beneficio de Perú Libre tras la segunda vuelta presidencial de 2021.

"Sí, está absolutamente indignada, de hecho fue la última conversación que tuve (con la presidenta) previo a su viaje (a China)", dijo en Nunca es tarde de RPP.

Como se recuerda, el último domingo, el programa Punto Final reveló que Marrufo aseguró, en declaraciones a la Fiscalía en abril de 2023 y mayo de 2024, que Boluarte realizó coordinaciones para asegurar que los magistrados del JNE Jorge Rodríguez Vélez y Jovián Sanjinez Salazar voten en contra de que se amplíe el plazo para admitir las impugnaciones de Fuerza Popular que buscaban revertir los resultados de la segunda vuelta electoral en la que Pedro Castillo se impuso sobre Keiko Fujimori por un muy estrecho margen de votos.

Portugal cuestionó las declaraciones de Marrufo al señalar que, entre la primera y la segunda vez que se presentó a la Fiscalía por este tema, agregó información relevante que debió brindar desde su primera declaración para que su testimonio sea creíble.

"Abril 2023, Salatiel Marrufo parte uno; Mayo 2024, Salatiel Marrufo parte dos. Pasaron 374 días entre su primera y segunda declaración y se acordó de Richard Acuña, se acordó de la existencia de la presidencia de la República", dijo.

"Cuando se construye confiabilidad respecto a un aspirante a colaborador eficaz [...] hay dos criterios que se tienen que determinar, entre otros, la espontaneidad [...] no puedo forzar un año, te puedo permitir que no recuerdes datos importantes, pero una reunión, 374 días después, es un dato indispensable. Acuña y Boluarte, protagonistas políticos de este país, 374 días después, no te lo perdono", manifestó.

"Me parece que Marrufo está colocando la agenda Marrufo y está distrayendo los focos de atención del Ministerio Público", agregó.

Portugal señaló que la revelación de las declaraciones de Marrufo "sugiere la existencia de compra de voluntades para que el JNE falle a favor".

El abogado señaló que aunque este testimonio no de cuenta de un delito, preocupa "que la opinión pública crea que la presidenta de la República genera pactos [...] que mi clienta se reúne para pactar votos o decisiones electorales con los miembros del Jurado Nacional de Elecciones".

¿Dina Boluarte habría cometido delito?

Las declaraciones de Marrufo han causado un remezón en el escenario político del país. Desde el Congreso, se habla de una posible causal para vacar a Dina Boluarte, pero desde el Ejecutivo se ponen paños fríos.

"Yo doy por absolutamente descartada cualquier posibilidad de intervención o de injerencia de la presidenta”, dijo ayer el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén.

Por su parte, el congresista de la bancada Honor y Democracia, José Cueto, recordó que su compañero de bancada, Jorge Montoya, presentó el informe final de la comisión especial que investigó el presunto fraude en los comicios; sin embargo, fue archivado cuando se expuso ante el Pleno.

"Eso sería muy grave, muy grave, creo que eso sí, ameritaría que el Congreso tome algún tipo de acción, (una vacancia) es posible, pero repito, tiene que corroborarse”, comentó el legislador.

Los dichos de Marrufo deben ser corroborados en el marco de la investigación, pero ¿de qué delitos estaríamos hablando?

En declaraciones a RPP, el especialista en legislación electoral, Virgilio Hurtado Cruz, descartó que las declaraciones de Salatiel Marrufo evidencien un supuesto fraude, pero sí dijo que se podría tratar de un presunto tráfico de influencias; que consiste en utilizar la influencia personal a través de conexiones con personal a través de conexiones con personas que tienen cargos públicos o incluso empresariales, a fin de obtener favores.

“Por lo pronto estamos ante la declaración de un colaborador eficaz y lo que corresponde es que el Ministerio Público inicie las opciones correspondientes, para verificar si es que lo dicho se ajusta a la verdad o no”, comentó en el programa Ampliación de Noticias.

Hurtado Cruz detalló que cuando se proclama un proceso electoral -en este caso las elecciones ganadas por Pedro Castillo- no hay forma de reparar los derechos de aquellos que hubieran sido afectados en la contienda, en referencia a la supuesta afectación a Fuerza Popular. Sin embargo, detalló que sí hay causa para formalizar una denuncia y una posterior investigación a los personajes nombrados.

“El Tribunal Constitucional ha señalado que cuando se proclama un proceso electoral no hay forma de reparar los derechos que hubieran sido afectados en la contienda electoral”, indicó.

El especialista insistió en que, de corroborarse estas declaraciones, “estamos ante un problema grave” porque se compromete a la presidenta Dina Boluarte y al Jurado Nacional de Elecciones, porque la “democracia depende de este organismo electoral”.

Asimismo, dijo que Marrufo también corre el riesgo de retornar a prisión si no se corroboran sus acusaciones.