Presidente del JNE niega "los falsos cargos" de Salatiel Marrufo: "Es una nueva versión de fraude"

La presidencia del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se pronunció la tarde de este lunes sobre las declaraciones de Salatiel Marrufo a la Fiscalía reveladas en la víspera por el dominical Punto Final, según las cuales Perú Libre habría influido en el voto de magistrados del ente electoral para que no prospere el proceso de impugnación de mesas de votación impulsado por Keiko Fujimori (Fuerza Popular) tras la segunda vuelta electoral de 2021.

En un comunicado publicado en las redes sociales del JNE, el organismo calificó a las declaraciones como "falsas" y proporcionadas por "un investigado por corrupción".

"En relación a las declaraciones de un investigado por corrupción en un programa dominical difundido anoche, es necesario alertar que se han efectuado afirmaciones tendenciosas en mi agravio y de otros miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) [...] Niego enfáticamente los falsos cargos...", dice en el inicio del comunicado, que no lleva la firma del presidente del organismo, Jorge Salas Arenas, pero que aluden a él en primera persona.

El titular del JNE señala que ni en las elecciones generales de 2021 y las subnacionales del 2022 efectuó alguna maniobra "para favorecer o perjudicar candidatos u organizaciones políticas". Además, afirma que "reiteradamente" ha señalado que no ha tomado contacto "con ningún personero o integrante de agrupación política alguna".

Según el testimonio brindado por Marrufo a la Fiscalía, Dina Boluarte habría coordinado con José Nenil Medina y Alejandro Sánchez Sánchez (ambos actualmente en prisión preventiva) para que influyan en el voto de los magistrados del JNE, Jorge Rodríguez Vélez y Jovián Sanjinez Salazar, y evitar que favorezcan a las impugnaciones de Fuerza Popular.

Según esta misma versión, Sánchez Sánchez afirmó en una reunión que Pedro Castillo, quien resultó electo presidente de la República, le había asegurado que ya contaba con el voto de Salas Arenas en el Pleno del JNE.

Pronunciamiento de la Presidencia del JNE en relación a las declaraciones y afirmaciones FALSAS de un investigado por corrupción difundidas en un programa dominical. pic.twitter.com/rMu8IUs825 — JNE Perú (@JNE_Peru) June 24, 2024

JNE sobre cambio de decisión en ampliación de plazo de impugnaciones

Además, Marrufo declaró que el 11 de junio de 2021, fecha en que el JNE anunció que ampliaría el plazo (vencido el 9 de junio) de las impugnaciones de actas electorales, Sánchez Sánchez le aseguró vía WhastApp que "ya había coordinado todo y que el acuerdo (de ampliar el plazo del JNE) quedaría sin efecto". Ese mismo día, más tarde, el JNE se rectificó y mantuvo como plazo máximo para las impugnaciones el 9 de junio.

Al respecto, el titular del JNE afirma en el comunicado que el pedido de ampliar el plazo de impugnaciones se discutió la mañana del 11 de junio "y por unanimidad el Pleno del JNE, integrado por 4 miembros, acordó ampliar el plazo hasta ese día".

"No obstante - continúa el comunicado- tal decisión no fue materializada, dado que no se publicó y por ello tampoco generó efectos legales [...] Sobre las 16:00 horas del mismo día, se acordó el replanteamiento, en los términos que son de público conocimiento".

Salas Arenas indica que "propuso el replanteamiento de la decisión indicada en atención a la preclusividad de los plazos [...] dado que correspondía garantizar la vigencia del principio de preclusión, predictibilidad y seguridad jurídica que son centrales para asegurar los derechos ciudadanos, tanto más que los plazos eran inamovibles...".

JNE: "Esta es una nueva versión del fraude"

El presidente del JNE afirma que respecto a la declaración de Marrufo sobre él, "el señor colaborador eficaz o aspirante a tal condición [...] miente y además está agregando sus propias conjeturas, amparándose en supuestas afirmaciones de terceros".

"Esta es una nueva versión de fraude, con ánimo de sembrar y afirmar dudas respecto de mi desempeño y del desarrollo del proceso electoral. Como se ha reiterado dicho proceso ha sido objeto de observación por misiones especializadas del extranjero y también por observadores del país, habiendo quedado resaltada su integridad", asevera el comunicado.

"La presidencia del JNE se reafirma en su compromiso de hacer respetar la voluntad popular manifestada en las urnas, bajo el principio de igualdad de los votos de la ciudadanía de todo el Perú. Cada fase del proceso electoral ha sido conducida con apego a la ley sin tolerar influencias de ninguna índole en el desempeño de mi función", concluye el pronunciamiento.