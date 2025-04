Abogado de Dina Boluarte niega reunión entre ella y Patricia Benavides: "La presidenta lo hubiese denunciado"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Dina Boluarte y Patricia Benavides eran investigadas por la Fiscalía por el presunto delito de cohecho. | Fuente: Andina / Presidencia

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, archivó la investigación preliminar que se le seguía a la presidenta Dina Boluarte por el presunto delito de cohecho pasivo impropio en agravio del Estado.

Como se recuerda, el Ministerio Público le abrió esta investigación a la mandataria en julio de 2024, tras las declaraciones de Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides, quien aseguró que la jefa de Estado mantuvo una reunión con la entonces fiscal de la Nación.

Según su testimonio, Benavides se habría reunido con Boluarte para pedirle que no removiera a Raúl Alfaro del cargo de comandante general de la PNP a cambio de no presentar una denuncia constitucional en su contra ante el Congreso de la República.

Tras la decisión de la Fiscalía, el abogado de Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, señaló en Prueba de Fuego de RPP TV que toman con “prudencia” el cierre de la investigación. Asimismo, el letrado negó que dicha reunión entre la mandataria y Benavides se haya concretado.

“[¿Existió una reunión entre Dina Boluarte y Patricia Benavides?] No, no existió y te aseguro que de haber existido un intercambio que saldría de iniciativa de la fiscal de la Nación, la presidenta de la República lo hubiese denunciado. Se señaló que había un ambiente privado y exclusivo, esto sostuvo (Jaime) Villanueva. Los testigos que él señala que podían corroborar su versión, lo niegan. No había ningún ambiente reservado, menos de lunas polarizadas”, enfatizó Portugal.

Sobre los motivos detrás de las acusaciones de Jaime Villanueva, el representante legal de la mandataria manifestó que es “probable” que este, “sucumbido por el miedo”, “haya entregado demasiada información que finalmente -con el tiempo- no termina por afirmarla”.

“Yo creo que una persona como él, un aspirante como él, y lo sostengo con todo respeto, el nivel de valoración y -principalmente- credibilidad debe medirse con ciertos termómetros, con ciertas pinzas. Lo que hay que hacer de aquí en adelante es, si es que el Ministerio Público activa la investigación gracias a Jaime Villanueva y se cierra la investigación gracias al mismo Jaime Villanueva, habría que evaluar si, como no le entregó una información madura, una información seria y creíble, tendría que revocar o no sus beneficios premiales. Es una reflexión que el Ministerio Público debería institucionalmente dilucidar”, manifestó.

Abogado de Dina Boluarte. | Fuente: RPP

Caso cirugías

Al ser consultado sobre la investigación que se le sigue a la presidenta Dina Boluarte por el 'caso cirugías', su abogado señaló que evaluarán la “necesidad de presentar un requerimiento” para evitar “el levantamiento del secreto médico”, dependiendo de la decisión del juez supremo Juan Carlos Checkley Soria.

“Aún el juez supremo Juan Carlos Checkley Soria no ha decidido el requerimiento de levantamiento del secreto médico. […] Evaluaremos la necesidad o no de presentarlo [el requerimiento]. Mi posición es que, por supuesto, lo vamos a hacer porque de cara a lo que el Ministerio Público está situando en el marco de su narrativa de imputación, que él [Mario Cabani] declare o que se ‘deslacren’ los documentos de la historia clínica es irrelevante porque ya hay prueba en este caso de que el Ministerio Público no ha podido llegar a ese objetivo que es el que se trazó desde diciembre del año pasado: abandono de cargo. Los ministros que acudieron unánimemente han señalado que hubo permanente comunicación con ellos”, señaló al respecto.

Por último, Portugal reiteró que la presidenta “no abandonó el cargo” tras ser intervenida quirúrgicamente. “El Gobierno no estuvo acéfalo y no hubo ningún descuido en la función”, concluyó.