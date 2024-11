Abogado de Dina Boluarte: "Si Nicanor me está oyendo, le recomendaría que se conserve en esa situación de no habido"

La defensa de la mandataria le aconsejo al hermano de su clienta que no se entregue a la justicia hasta que se resuelva su apelación. Además, criticó al juez Richard Concepción Carhuancho por dictarle prisión preventiva de manera arbitraria.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Juan Carlos Portugal, abogado de Dina Boluarte, lamentó la situación que pasa Nicanor Boluarte y reconoció que su patrocinada se encuentra golpeada tras conocer el pedido de prisión preventiva contra su hermano por 36 meses. En ese sentido, recomendó al familiar de la mandataria seguir como no habido.

"Si Nicanor me está escuchando, le recomendaría que se conserve en esa condición, así como se la recomendaría a cualquier ser humano que padece del flagelo de ese juez en particular. Me debo al derecho de objeción a conciencia de no acatar decisiones injustas y arbitrarias, esperemos el recurso de apelación", expresó en el programa 'Prueba de Fuego' de RPP.

Portugal no descartó que tanto Dina como Nicanor Boluarte se hayan comunicado en los últimos días y recalcó que no tienen ningún tipo de restricción. Además, aseguró que la Fiscalía no ha podido armar un caso con respecto a la presidenta para intentar vincularla a la investigación por 'Los Waykis en la Sombra'.

"Se ha discutido mucho la presencia de la presidenta y la propia Fiscalía no ha podido construir un caso con ella y si hubiera uno, con lo que significa la trascendencia de la mandataria, lo hubiese podidod decir. Y en varios pasajes de aquella supuesta estructura, nombramiento o designación, la propia Fiscalía no ha hecho mención a algún afán encubierto, de intervención irregular de mi cliente", manifestó.

Se abstendría a declarar

Portugal aseguró que si Dina Boluarte es citada por la Fiscalía en el caso 'Waykis en la Sombra' no tendrá problemas en abstenerse a declar porque estará en su derecho a hacerlo.

"Ella podría acogerse a su derecho de abstenerse, no de guardar silencio que reposa solo en los investigados, ella puede abstenerse a declarar dado el vínculo directo que tiene con uno de los investigados. Yo le recomendaría esto", indicó el abogado.