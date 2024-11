Adrianzén dice que se busca "vincular" a Dina Boluarte con su hermano para vacarla: "No vamos a tolerar esta persecución"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Judiciales Gustavo Adrianzén indicó que se busca "vincular a la presidenta con una presunta organización criminal de la cual ella sería cabecilla".

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, en una conferencia de prensa realizada esta mañana en el Parlamento, consideró que la presidenta Dina Boluarte es objeto de una "persecución" política por parte de un sector del Congreso, que trataría de "vincularla" con su hermano Nicanor Boluarte, contra quien el Poder Judicial dispuso prisión preventiva de 36 meses por el caso Los Waykis en la Sombra.

Como se sabe, no es la primera vez que el titular de la PCM se ha pronunciado sobre el caso del hermano de la mandataria. El último miércoles, criticó que el juez Richard Concepción Carhuancho haya tardado tres días en leer la resolución judicial que dispuso la prisión preventiva y aludió una supuesta "judicialización de la política".

En esta ocasión, Adrianzén Olaya denunció que habría un intento de impulsar la vacancia presidencial por incapacidad moral al señalar que la jefa de Estado sería la "cabecilla" de la presunta organización criminal que involucraría a Nicanor Boluarte.

"Me ratifico en lo dicho, hay mociones de vacancia promovidas desde el Congreso y que, afortunadamente, no han cumplido aun el número de firmas, pero las intenciones están aquí y son absolutamente claras, no es la primera vez que se promueve una vacancia en contra de la presidenta con el único ánimo de desestabilizar al Gobierno y de generar el caos aquí, es una actitud absolutamente irresponsable, contraria al estado de derecho y a la estabilidad democrática que nosotros merecemos", señaló.

"¿Qué se quiere hacer? Lo he venido diciendo en los días anteriores: vincular a la presidenta con una presunta organización criminal de la cual ella sería cabecilla, utilizando posteriormente este afiebrado argumento para creer que, a partir de ahí, se desprende una presunta incapacidad moral de la presidenta para seguir al frente de la nación y luego tener, entre comillas, el fundamento para promover la vacancia", acotó.

El premier dijo que su planteamiento "es una historia anunciada que debo denunciar ante los medios de comunicación", y que el Ejecutivo no tolerará la aludida "persecución".

"No podemos tolerar que esta persecución en contra de la presidenta y del gobierno continúe, y por eso la rechazamos y la denuncio aquí, ante el Parlamento. No lo podemos permitir y no podemos dejar que esto continúe", remarcó.

Sobre captura de Nicanor Boluarte: "No les puedo dar una fecha exacta"

Por otro lado, Gustavo Adrianzén dijo que no le es posible dar una "fecha exacta" de cuándo tendrá lugar la captura de Nicanor Boluarte o del sentenciado líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, pero que puede garantizar que se les está buscando.

"Lo único que puedo hacer, con esa garantía que me piden, es decirles que estamos en la búsqueda y captura de todos los ciudadanos que ha dispuesto el Poder Judicial. No les puedo dar una fecha exacta de cuándo va a ocurrir cada suceso, ya me han preguntado por el señor Cerrón (…). Discúlpenme, yo no estoy en condiciones de decirles una fecha exacta, lo que sí puedo garantizar es que se les está buscando", indicó.

Asimismo, enfatizó que la Policía no ubicó al hermano de la mandataria en su domicilio, pero que la orden de búsqueda y captura seguirá ejecutándose.

"Nosotros actuamos de acuerdo con los mandatos que el Poder Judicial, en este caso que es la autoridad competente, lo dispone. Inmediatamente, conocida la orden del juez, de iniciar la búsqueda y captura de [Nicanor Boluarte], la Policía concurrió a su domicilio y al domicilio de los otros involucrados y no los ha hallado (…) Se ha dispuesto que esta situación, esta orden, continúe ejecutándose. Eso es lo que puedo decir, disculpe que no pueda dar un plazo o una fecha exacta, porque no estoy en condiciones de hacerlo", puntualizó.

Cabe indicar que el juez Richard Concepción Carhuancho dictó 36 meses de prisión preventiva contra el hermano de la mandataria el pasado martes, y que la Policía acudió a su casa en San Borja el día de ayer, jueves, donde no fue encontrado.