Abogado de Elizabeth Peralta tras pedido de 18 meses de prisión preventiva: "Esto es una cacería en su contra" [VIDEO]

Judiciales El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva contra Andrés Hurtado, Elizabeth Peralta y Augusto Javier Miu Lei.

Benji Espinoza, abogado de Elizabeth Peralta, criticó el pedido del Ministerio Público que solicitó 18 meses de prisión preventiva para su patrocinada, el conductor de televisión Andrés Hurtado, y el empresario Augusto Miu Lei. Asimismo, señaló que se trata de "una cacería" contra la exmagistrada.



"No me sorprende porque desde que el caso inició yo ya había adelantado que a la doctora Elizabeth Peralta no la están investigando, la están cazando. Esto es una cacería en su contra. Dicen que no se cumplen con los requisitos de la ley para pedirle detención preliminar, se la piden. Pese a que colabora, la allanan. La allanaron dos veces en su oficina. Pese a que no tiene signos de riqueza, la están presentando como una mafiosa", dijo a RPP.



La defensa legal de Elizabeth Peralta indicó que, a su parecer, no se cumplen los “requisitos de ley”. Incluso, aseguró que la suspendida fiscal ha colaborado con las investigaciones que se le siguen por tráfico de influencias y cohecho.



Sin embargo, Benji Espinoza dijo estar confiado en que el Poder Judicial rechace dicho pedido al considerarlo “infundado” y que “no tiene ninguna base y justificación legal, constitucional y convencional”.



"Yo creo que en el Poder Judicial existen buenos jueces que van a hacer respetar su toga, imparcialidad, independencia y rechazarán este pedido que es adelanto absolutamente infundado que no tiene ninguna base ni justificación legal, constitucional y convencional", señaló.



"La prisión no es pena anticipada, es último recurso"

En otro momento, Benji Espinoza volvió a cuestionar el pedido de Fiscalía: "Me apena porque tenía un gran concepto de los fiscales que llevan esta investigación. Lo que yo espero es que todos los argumentos sean expuestos en audiencia. Me parece increíble. Es la primera vez que veo un caso en donde la Fiscalía está pidiendo prisión contra su propio colaborador. Está pidiendo prisión contra el señor Francisco Iván Siucho", indicó.



Posteriormente, se rectificó y señaló que la medida se ha impuesto solo contra tres personas. "Según el comunicado, se formaliza para los cuatro Luz Elizabeth Peralta, Andrés Avelino Hurtado, Augusto Miu Lei y Francisco Iván Siucho. Pero se pide prisión solo para tres. Hago esa precisión".



Finalmente, el letrado señaló que Fiscalía debe demostrar si durante estos siete días de prisión preliminar ha reunido las pruebas que la ley y la jurisprudencia exige contra los investigados.



"La prisión no es pena anticipada, es último recurso. Y para que haya prisión debe haber sospecha grave, es decir, casi una condena. La pregunta es: ¿En siete días la Fiscalía tiene casi una condena? Respondo hoy: no tiene", agregó.