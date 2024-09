Ministerio Público pide 18 meses de prisión preventiva para Andrés Hurtado, Elizabeth Peralta y Augusto Miu Lei

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos dispuso la formalización de la investigación preparatoria contra Luz Elizabeth Peralta, Andrés Avelino Hurtado, Augusto Miu Lei y Francisco Iván Siucho. En esa línea, el Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva para los tres primeros.

El pasado 16 de setiembre la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos inició diligencias preliminares contra Andrés Hurtado, por la presunta comisión del delito de lavado de activos.

Tras esto, el Ministerio Público recabó la declaración del investigado así como su información comercial, financiera, bancaria y/o tributaria de enero de 2019 hasta agosto de 2024. También recibió la declaración de los testigos Javier Miu Lei, Ana Suicho, Francisco Suicho, Roberto Suicho, entre otros involucrados.

Andrés Hurtado ya afronta otra investigación en el Ministerio Público por presunto tráfico de influencias agravado y cohecho activo específico en agravio del Estado. En ese sentido, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria Nacional ordenó la semana pasada impedimento de salida del país contra el presentador de televisión. La misma medida se le dictó para la fiscal Elizabeth Peralta, Augusto Miu Lei y Francisco Iván Siucho Neira.

El caso que investiga la Fiscalía

Ana Siucho, esposa de Edison Flores, dio una entrevista al programa 'Beto a Saber' de Willax donde afirmó que su hermano Roberto Siucho le dio un BMW, valorizado en más de 33 mil dólares, a Andrés Hurtado por ayudarlo en un trámite a fin de obtener la nacionalidad china y no ocupar la plaza de extranjero en el club chino Guangshou Evergande. Para ello, el conductor de televisión habría recibido el apoyo de la entonces jefa de Migraciones, Roxana del Águila, a mediados de febrero de 2020.

Semanas después de que se concretó el trámite, cuenta Ana Siucho, el conductor televisivo llamó al futbolista para pedirle una “fuerte cantidad” de dinero con la consigna de que era para una ayuda social. Consultada por el monto, ella evitó dar una cifra, pero insistió en que fue "mucha plata".

Ana Siucho dijo que su hermano era constantemente presionado por Hurtado para que continuara apoyándolo con sus causas sociales; por lo que el futbolista, agobiado por los requerimientos, le regaló el auto BMW para que el animador televisivo lo vendiera y obtuviera el dinero de la venta del vehículo.

La devolución del oro

La joven acusó también a Andrés Hurtado de pedir un millón de dólares a cambio de gestionar con una fiscal especializada en delitos de lavados de activos la devolución de 100 kilos de oro incautado por observaciones aduaneras.

La fiscal en cuestión es Elizabeth Peralta, a quien Hurtado nombró como “la mamá”. Ella figura cuando Javier Miu Lei, también gerente de mineras, pide a Iván Siucho la intervención del presentador televisivo por su cercanía con funcionarios del Estado en 2020.

“Javier quería que lo ayude en un proceso por lavado de activos. Mi hermano [Iván] le hace la consulta al señor Andrés, porque se jactaba de sus influencias, y él dice ‘claro que sí, vamos a conversar’”, narró Ana Siucho.

“Cuando mi hermano le hace la pregunta si podía ayudar ‘sobre el lavado de activos, Andrés le responde ‘déjame ver cuánto me cobran’. A los días, Andrés se comunica y le dice ‘me cobran un millón de dólares’. Lo dice por teléfono. Trataba de cuidarse”, agregó.

De acuerdo con su relato, Andrés Hurtado utilizó a los hermanos Siucho para concretar las negociaciones de Miu Lei, a quien el presentador apodó como 'Chifa'.

Andrés Hurtado no se acogerá a la colaboración eficaz

Percy Sampén, abogado de Andrés Hurtado, afirmó días atrás que no tienen en mente que su patrocinado se acoja a la colaboración eficaz. En ese sentido, afirmó que se sustentará su inocencia en las investigaciones.

"No lo estamos evaluando. No está dentro de los planes, al día de hoy no lo evaluamos", remarcó el letrado a su salida del edificio donde la Fiscalía allanó el departamento de su cliente. Según precisó, los representantes del Ministerio Público no se llevaron nada tras las diligencias.

Sampén recalcó que por el momento todo se basa en "trascendidos" contra Andrés Hurtado y sostuvo que el departamento donde vive el presentador de televisión es alquilado.



"Hasta ahora todo se basa en trascendidos que vienen por parte de un programa. Vamos a evaluar cuando se presenten en su oportunidad, hasta ahora no hay ninguna prueba, iremos viendo paso por paso lo que se va a presentar. (La Fiscalía) no se llevó nada, solo una guía de remisión... Es un departamento alquilado, vive acá. Es su domicilio", expresó.

¿En qué consiste el delito de lavado de activos?

Lamas Puccio describió las características del delito de lavado de activos y precisó que, eventualmente, podría imputársele otro ilícito: cohecho activo.

"El lavado de activos, como su mismo nombre lo dice, lo que percibe es darle apariencia de legitimidad a dinero o activos que proceden de actividades ilícitas a través de diferentes fórmulas que están permitidas por la ley, pero que tienen como objetivo más importante darle justamente esa apariencia de legalidad a un dinero sucio que proviene posiblemente de otras actividades criminales en las que se utiliza testaferros, actividades comerciales, actividades financieras. Es un delito particularmente grave en nuestro medio", aseveró.

"No se trataría solamente de lavado de activos, sino también de posibles actos de corrupción que estarían calificados como cohecho activo. Es decir, se habría sobornado a autoridades de orientar decisiones o resoluciones que no están permitidas por la ley", indicó.