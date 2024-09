Abogado de Elizabeth Peralta evalúa tomar acciones contra Ana Siucho por "manchar el nombre" de su patrocinada

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Judiciales "Una vez que la verdad se abra paso se tomarán las acciones legales", dijo Espinoza

"Una vez que la verdad se abra paso se tomarán las acciones legales", dijo Espinoza | Fuente: Composición Presidencia/Ministerio Público

Benji Espinoza, abogado de la fiscal Elizabeth Peralta, calificó de "conjunto de mentiras" las declaraciones de Ana Siucho respecto de la ilegalidad del oro incautado, situación que involucra a su patrocinada y al presentador Andrés Hurtado. Asimismo, mencionó que se está evaluando tomar acciones en su contra, debido a que consideró que se ha manchado el nombre de su clienta.

"Es un conjunto de mentiras. Ana Siucho dijo que el oro era ilegal y resulta que el oro era legal y por eso es que, en un inicio, en 2020, se incautó y tiempo después se devolvió. ¿Tú crees que se va a devolver un oro que es ilegal? Dos: dijo que eran 100 kilos, cuando el oro de Miu Lei específicamente eran menos de 40 kilos. Tres: dijo que se ha pagado dinero y no tiene ninguna prueba más que su palabra, la palabra de unas personas que tienen más de tres carpetas fiscales y que pueden ir 30 años a prisión y que a cambio lo que hacen es manchar la honra y la ejecutoria profesional intachable de la doctora Luz Elizabeth Peralta", dijo en el programa Así Somos de RPP.

"Sí, estamos evaluando acciones. Pero hoy es el momento de poder aclarar la verdad. Una vez que la verdad se abra paso se tomarán las acciones legales contra las personas que de manera intencionada y de mala fe quieren manchar el nombre de la doctora Peralta. Eso no lo vamos a permitir", agregó.

Poder Judicial desestimó pedido de detención preliminar contra Elizabeth Peralta

En otro momento, Espinoza explicó que el magistrado Juan Carlos Checkley no acogió el pedido del fiscal supremo Alcides Chinchay para detener preliminarmente a su patrocinada debido a su patrocinada no ha mostrado "ningún atisbo de peligro procesal".

"Fuentes de información fidedigna han establecido que, en efecto, el pedido de detención no solo alcanzaba a Hurtado, sino también a la doctora Peralta. Pero el juez Checkley, con absoluta corrección y justicia, y mostrando su independencia, ha rechazado en el caso de la doctora Peralta", aseveró.

"No solo debe haber razones plausibles de delito y responsabilidad, tiene que haber cierta posibilidad de fuga u obstaculización, que en el caso de la doctora Peralta no existe. Desde el día uno nos apersonamos como sus abogados, desde el día uno entregó sus dos celulares, desde el día uno entregó sus dos pasaportes, porque no va a salir del país. Hoy está suspendida del cargo, por lo que no puede interferir en las investigaciones. Y a eso súmele que ha pedido que se le tome su declaración indagatoria, de manera que no existe ningún atisbo de peligro procesal que justifique la medida", finalizó.