Abogado de Fray Vásquez dijo que su entrega fue coordinada con fiscal Marita Barreto y coronel Harvey Colchado

Hamilton Aliaga, abogado de Fray Vásquez Castillo, indicó este lunes que coordinó la entrega de su defendido por el caso 'Puente Tarata', con la fiscal Marita Barreto y el coronel Harvey Colchado, quienes integran el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop).

En declaraciones a Las cosas como son de RPP Noticias, el letrado indicó que su patrocinado tomó la decisión de entregarse, luego de que leyera un resumen que le preparó sobre la carpeta de investigación en su contra. Añadió que Fray Vásquez Castillo decidió entregarse por problemas de salud y familiares.

“Al alcanzarle toda esa información a él de su situación jurídica, él ya lo analiza y decide hacer su entrega y todo esto lo coordine con la doctora Marita Barreto y con el coronel Harvey Colchado. (A ellos les) hago de conocimiento lo que mi patrocinado quiere hacer su entrega”, dijo.

Señaló también que previo a ello hubo una tratativa para Vásquez se entregara, pero que no se concretó, debido a que no tenía conocimiento de toda la carpeta fiscal sobre el caso Puente Tarata, por el cual se le investiga.

Sobre posibilidad de acogerse a colaboración eficaz

Respecto de si su patrocinado se acogería a un proceso de colaboración eficaz, el abogado indicó que no se había discutido eso en las coordinaciones que realizaron con Fiscalía. Sin embargo, dijo que en el resumen que elaboró respecto de la carpeta fiscal para la defensa queda demostrado que no existen elementos de convicción para ello.

“En el resumen que yo le he dado o el análisis, ha sido claro; es decir, para imputarle eso, salvo que no haya elementos de convicción. Entonces él por eso está con la claridad de hablar cómo han sido realmente los hechos, porque ha leído declaraciones de personas que han declarado. Entonces él me dice, doctor esto no ha sido así como dicen. Estos hechos no son lo que mencionan”, sostuvo.

Aliaga indicó que es parte de una defensa conjunta de Fray Vásquez, además del abogado Iván Ramírez, a quien dijo haber visto ofuscado en la mañana por la decisión del sobrino de Pedro Castillo de entregarse. Pese a ello, dijo que esta fue una decisión del imputado y su familia.

Dijo también que Vásquez Castillo habría tomado esta decisión también porque desea conocer a su hija, que tiene cuatro meses y que su familia ya sabía de esta decisión. Asimismo, señaló que su defendido no salió del país y que se mantuvo en la ciudad de Puno durante el tiempo que estuvo prófugo.