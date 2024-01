Abogado de Fray Vásquez: "En ningún momento le he aconsejado que se entregue a una justicia politizada"

Judiciales "El señor ha tomado una decisión personal de entregarse ante las autoridades", señaló el abogado

Ivan Ramírez, abogado de Fray Vásquez Castillo, señaló que no recomendó entregarse a su patrocinado, ya que consideró que la justicia "está totalmente politizada". Asimismo, precisó que fue una decisión personal y no por mérito de la Policía o la Fiscalía.

"Es una decisión personal. Frente a las decisiones personales que no tienen ningún tipo de coordinación estratégica a nivel legal, como abogado, lo que me toca es decir mi verdad. Yo en ningún momento le he recomendado a Fray Vásquez (que se entregue). Como se lo dije en un primer momento, no se entregue ante una justicia que está totalmente politizada", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"El señor ha tomado una decisión personal de entregarse ante las autoridades. Tampoco ha sido un trabajo de inteligencia de la Policía, menos del Ministerio Público. Tengo conocimiento que ha habido comunicaciones con el señor Colchado. Pero, más allá de eso, que haya habido un trabajo eficiente de la Eficop, de la PNP, eso no es cierto", agregó.

"Si Fray Vásquez se entregó a la justicia, es para que vaya al penal"

Posteriormente, Ramírez consideró que la decisión de Fray Vásquez lo llevará al penal, pero no abandonará a su patrocinado, a menos que él le quite la confianza.

"Antes de que la señorita Marita Barreto fuera retirada del cargo de coordinadora de Eficop ya hubo una propuesta por parte del señor Colchado para que se entregue. Sin embargo, esto no prosperó porque yo, de manera enfática, le dije que no era posible y que menos se someta a una colaboración eficaz que a estas alturas ya no va a funcionar, mucho menos porque no ha cometido delito", manifestó.

"Quiero aclarar que la entrega del señor Fray Vásquez no ha sido una decisión o estrategia jurídica por parte del abogado. Es una decisión personal. Si él decide retirarme de su defensa, lo hará, porque está en todo su derecho. Y yo aceptaré. Pero yo no abandono a las personas cuando caen detenidas o en una situación complicada. No voy a abandonar el barco, porque no voy a ser como los abogados que abandonaron a Castillo. Pero si me saca, me sacará", aseveró.

"Si Fray Vásquez se entregó a la justicia, es para que vaya al penal, no para que vaya a tomar café. Pero es una decisión personal", finalizó.