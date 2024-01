Judiciales Fray Vásquez Castillo llegó a Lima tras entregarse a las autoridades en Puno

Fray Vásquez Castillo en el interior del avión de la PNP que los trasladó de Puno a Lima. | Fuente: PNP

Fray Vásquez Castillo arribó la mañana de este lunes a Lima en un avión de la Dirección de Aviación Policial (Diravpol) luego de que se entregara a las autoridades en la región Puno tras permanecer prófugo de la justicia por casi dos años.

El sobrino del expresidente Pedro Castillo descendió del avión policial cerca de las 11:00 a.m.; vestía una casaca de color azul, portaba una gorra deportiva y ocultaba las manos esposadas bajo otro abrigo.

Tras descender de la aeronave Vásquez Castillo fue ingresado a una camioneta de color blanco de la Policía Nacional, para su traslado a la sede de la Prefectura en el centro de Lima, para la realización de los procedimientos de ley.

Fray Vásquez Castillo baja del avión de la Policía que lo trajo desde Puno. | Fuente: RPP

Fray Vásquez Castillo contaba con una orden de ubicación y captura, tanto a nivel nacional como internacional, para enfrentar un mandato de 24 meses de prisión preventiva por el caso “Puente Tarata”.

El pariente del exmandatario se encontraba como no habido desde el marzo del 2022, fecha en que se ordenó su detención como parte de la investigación fiscal, en la que también está involucrado el prófugo exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva.

La Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público habían anunciado más temprano en sus redes sociales que se "logró la entrega" del sobrino del encarcelado expresidente Pedro Castillo "tras un trabajo de inteligencia intenso" de la PNP y el equipo especial de fiscales contra la corrupción.

En comunicación con La Rotativa del Aire de RPP, el jefe del estado mayor de la PNP, general Oscar Arriola, afirmó que se logró la entrega de Vásquez Castillo "luego de once meses de trabajo de inteligencia y coordinaciones al más alto nivel"

"Trabajo profesional, coordinado", para lograr entrega de Fray Vásquez

En una breve declaración a la prensa, el comandante general de la PNP, general Víctor Zanabria, afirmó que la entrega de Fray Vásquez Castillo "evidencia que en un trabajo profesional, coordinado" ha permitidio "que se ponga a derecho una de las personas más buscadas".

"En en un trabajo en el cual ha participado su defensa, se ha hecho unos acuerdos a nivel del Ministerio Público, con la participación de la Policía Nacional y sus equipos especiales", aseguró.



Zanabria no ofreció mas detalles sobre las coordinaciones que llevaron a la entrega del sobrino de Pedro Castilllo, y anunció que se realizará una conferencia de prensa para ese fin.

"Espero que en horas de la noche o posiblemente mañana (martes), ya en la presentación formal, daremos respuesta a todas las interrogantes que ustedes tienen sobre este caso", dijo el oficial.

Fray Vásquez se entregó por "decisión personal

Por su parte, Ivan Ramírez, abogado de Vásquez Castillo, señaló que no recomendó entregarse a su patrocinado, ya que consideró que la justicia "está totalmente politizada". Además, precisó que fue una decisión personal y no por mérito de la Policía o la Fiscalía.

"Es una decisión personal. Frente a las decisiones personales que no tienen ningún tipo de coordinación estratégica a nivel legal, como abogado, lo que me toca es decir mi verdad. Yo en ningún momento le he recomendado a Fray Vásquez (que se entregue). Como se lo dije en un primer momento, no se entregue ante una justicia que está totalmente politizada", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"El señor ha tomado una decisión personal de entregarse ante las autoridades. Tampoco ha sido un trabajo de inteligencia de la Policía, menos del Ministerio Público. Tengo conocimiento que ha habido comunicaciones con el señor Colchado. Pero, más allá de eso, que haya habido un trabajo eficiente de la Eficop, de la PNP, eso no es cierto", agregó.