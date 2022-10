Geiner Alvarado declaró ante la Comisión de Fiscalización | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

El abogado Percy Ipanaqué, defensor legal del exministro de Vivienda, Geiner Alvarado, confirmó que su patrocinado admitió que acudió al cumpleaños José Nenil Medina, exalcalde del distrito de Anguía (Cajamarca); no obstante, precisó que fue para acompañar a su entonces jefe del Gabinete de Asesores Salatiel Marrufo "por la alta confianza" que se tenían.

"Lo invita (Salatiel Marrufo), los une una amistad y lo invita. Geiner Alvarado, si lo invita un amigo que trabaja con él, que es su jefe de Gabinete, accede, lo acompaña, se queda quince minutos y se procede a retirar, entonces, ¿dónde está el alto grado de confianza? Eso no significa que el ministro deba saber todos los actos que haga Salatiel Marrufo", indicó.

En entrevista con RPP Noticias, el abogado también reiteró que, tal como lo dijo su patrocinado ante la Comisión de Fiscalización, se reunió, antes de integrar el Poder Ejecutivo, con el presidente Pedro Castillo en su vivienda del pasaje Sarratea cuando este último todavía no llegaba al poder, días antes del 28 de julio, fecha en la que asumió el cargo.

"(Pedro Castillo estaba) armando su Gabinete", dijo. Asimismo, confirmó que fue el empresario Abel Cabrera -sindicado como parte del grupo denominado 'Los Chiclayanos', quien lo llevó a la vivienda de Breña. Sobre este personaje, el abogado de Geiner Alvarado precisó que su patrocinado nunca ha negado la amistad que ambos mantienen.

"Él concurre a la casa de Sarratea, hace llegar al presidente su hoja de vida, tiene una reunión con el presidente donde le hace ciertas preguntas respecto al Ministerio de Vivienda, cuál sería su política de trabajo en caso de ser ministro y a raíz de esto es que posteriormente el presidente -porque tenía otras propuestas- lo convoca para asumir la cartera", precisó.

En diálogo con Todo Se Sabe, el abogado de Geiner Alvarado aseguró que, hasta el momento, "no hay ningún elemento de convicción" que verifique la tesis de la Fiscalía sobre su presunta participación en una organización criminal. Agregó que, en su opinión, la visita a Pedro Castillo en la vivienda de Sarratea no representa un hecho ilícito.

"Es un hecho no negado, aceptado, que Abel Cabrera recomendó y presentó al exministro Geiner Alvarado ante el presidente, entonces no se corrobora la tesis de la Fiscalía ni tampoco se niega, simplemente es un hecho aceptado que no tiene nada de ilícito. La Fiscalía hasta el momento no ha corroborado con un elemento de convicción objetivo", indicó.

Sobre el presunto grupo conocido como 'Los Chiclayanos', quienes habrían sido favorecidos por el Poder Ejecutivo, el abogado del exministro dijo que, en caso haya existido, la responsabilidad de estos actos sería "personalísima", que, a su criterio, no involucra a Geiner Alvarado, pese a que el Ministerio Público lo investiga por presunta organización criminal.

Confirmó reunión con Pedro Castillo en Sarratea

Esta mañana, el exministro Geiner Alvarado se presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para responder por los presuntos actos de corrupción que se habrían dado cuando estuvo a cargo del sector. Durante la sesión, confirmó que se reunió con el presidente Pedro Castillo en la casa de Sarratea antes de asumir algún cargo público.

"Lo visité antes de ser nombrado como ministro. Una sola vez. En esa ocasión, él me entrevistó para ver las propuestas que yo tenía para el Ministerio de Vivienda. Fue corta la reunión. Habrá durado cinco minutos. (Me convocó) Abel Cabrera, un amigo de la época de la universidad. Estudiamos juntos. No era tanto para asumir un cargo, era solo una entrevista para ver el expertiz mío para desempeñar ese puesto", señaló.

"Me convocan a esa reunión. Yo me presento ante el señor presidente. Y ya quedaba en la facultad de él decidir si calzaba o no. Conversamos respecto a la política que él tenía sobre esa cartera", agregó el también extitular de la cartera de Transportes y Comunicaciones.

Posteriormente, Alvarado dijo no recordar quien le extendió la invitación a la juramentación como jefe de la cartera de Vivienda, pero sí precisó que en la primera reunión con el presidente este le indicó que era su primera opción para el cargo de ministro.

"No recuerdo, presidente. Pero hubo una comunicación, porque obviamente tiene que haber la invitación para ir a la juramentación. Pero en específico, no recuerdo ahora quién me comunicó. En ese momento (cuando conversó con Castillo, antes de ser designado) conversé con el presidente. Me dijo que las expectativas era lo que estaba buscando para solucionar los múltiples problemas con respecto al sector. En ese momento él me dijo que era una primera opción que él tenía", agregó.

Alvarado relató que la segunda vez que vio al presidente Castillo fue durante la juramentación como ministro de Estado.

"La segunda vez que yo converso con el presidente fue en la noche de la juramentación. Soy sincero en decirles que yo no los conocía. Era una persona ajena al grupo. No soy partidario. Soy técnico. Esa noche yo conocí a todos los ministros", manifestó.

