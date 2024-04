Comandante General de la PNP sobre posible remoción de Harvey Colchado de la DIVIAC: "No hay ningún pedido"

Gobierno Víctor Zanabria aseguró que refuerzo policial en la casa de la mandataria se debió a quejas de los vecinos

El Gral. PNP Víctor Zanabria, comandante general de la Policía Nacional, en diálogo con RPP, descartó que se le haya solicitado la remoción del coronel Harvey Colchado de la Dirección de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC).

“No hay ningún pedido. Los cambios de personal, de movimiento de personal, los genera la Dirección de Recursos Humanos de acuerdo a la evaluación que se hace de los oficiales. Sobre el particular, no tenemos ningún pedido. No hay ningún pedido de nadie, porque nadie puede pedir un cambio, sería tráfico de influencias”, indicó en La Rotativa del Aire.

Noticia en desarrollo