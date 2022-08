Abogado de Juan Silva descarta que exministro se haya entregado | Fuente: Foto: MTC

El abogado Luis Alfredo Yalán, defensor del exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, negó que su patrocinado se haya entregado a la justicia.

En declaraciones a RPP Noticias, comentó que esta noche se comunicó con Harvey Colchado, coordinador del Equipo Especial de la Policía, quien descartó que el exfuncionario haya sido detenido o se hubiera entregado.

"Quiero informar que me acabo de comunicar con el coronel Harvey Colchado y me ha informado que es falso, que ellos no han detenido a mi cliente ni lo han intervenido y por eso desmiento públicamente esa información falsa de que se le habría detenido a mi cliente o se habría entregado", indicó.

"La información es falsa, y si bien ellos prosiguen con la investigación, a la fecha no está detenido el ciudadano Juan Francisco Silva. Se descarta totalmente", agregó.

En diálogo con RPP Noticias, recordó que Harvey Colchado "es una fuente de información privilegiada" debido a que actualmente tiene el cargo de coordinador del Equipo Especial de la Policía que apoya a la fiscal superior Marita Barreto, coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder.

Cabe precisar que, momentos antes de este diálogo, el abogado de Juan Silva había manifestado en RPP que desconocía las versiones sobre una supuesta entrega del exministro e incluso reveló que hace 20 días fue la última vez que se comunicó con su cliente.

"No es exacta la información. Tampoco tengo conocimiento de que mi cliente haya pensado en entregarse en estos días. En todo caso la información es falsa, no se corresponde con la realidad (...) Mi defendido está en el Perú, por motivos de secreto profesional no puedo develar donde", señaló.

Investigación contra exministro

A inicios de junio, el Poder Judicial aprobó un pedido de la Fiscalía y ordenó detención preliminar contra el extitular de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, como parte de la investigación que se le sigue por los presuntos delitos de organización criminal y colusión en agravio del Estado.

De acuerdo con la tesis fiscal, el exministro habría cometido hechos presuntamente irregulares en licitaciones de obras, contratación de funcionarios, favorecimiento de empresarios, entre otros.

La medida de detención fue dictada por Juan Carlos Checkley Soria, juez supremo de investigación preparatoria de la Corte Suprema, quien también dictó 36 meses de impedimento de salida del país para el extitular del MTC.

Previamente el Poder Judicial impuso 36 meses de impedimento de salida del país contra el exministro, al considerar que así se podrá asegurar que se cumpla los fines del proceso que inició la Fiscalía en su contra y evitar dilaciones ante la posible ausencia del investigado.

PODCAST RPP: El Congreso ha desmantelado la reforma en el sistema universitario, denuncia Flor Pablo

La legisladora dijo que hubo intereses económicos detrás del proyecto aprobado por insistencia en el pleno del Parlamento. En cambio, el legislador Alex Paredes, del oficialista Bloque Magisterial, justificó el respaldo de su grupo a la insistencia del proyecto pese a que el Gobierno observó la ley.