El exministro es investigado por el caso Puente Tarata III | Fuente: MTC

Luis Alfredo Yalán, abogado del exministro Juan Silva, anunció este martes que su defendido está predispuesto a entregarse a las autoridades. Por ello buscará una reunión con la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, para llegar a un acuerdo.

"Mi cliente siempre ha estado predispuesto a ser un colaborador de la justicia. Lo único que está esperando, y no es que sea una condición sino que es un derecho que ha planteado, es que se revise la licitación del Puente Tarata. Esta dispuesto a entregarse a la justicia, solo espera el peritaje", expresó el letrado en el programa Todo se sabe de RPP.

Yalán indicó que este miércoles estará en el Ministerio Público para conseguir una reunión con la fiscal de la Nación y ver un acuerdo para concretarse su entrega a la justicia. Además, aseguró que Juan Silva tiene información relevante



"Él (Juan Silva) me ha referido que tiene información importante contra altos funcionarios y no me lo pudo detallar, porque se interrumpió por la abrupta detención preliminar de la anterior fiscal de la Nación. Yo pienso que él va a entregar los nombres cuando se ponga a derecho. Son corroborables", enfatizó Yalán.

El abogado indicó que Juan Silva ha visto deteriorado su estado de salud debido a este periodo donde ha estado prófugo, pero aseguró que el exministro siempre estuvo en el Perú.

Villaverde afirma haberle dado dinero a Juan Silva y Pedro Castillo

El investigado Zamir Villaverde reveló en un informe fiscal que el presidente Pedro Castillo habría recibido 50 000 de los 100 000 soles que supuestamente entregó anteriormente al exministro de Transportes Juan Silva relacionado a la licitación del Puente Tarata III, según el programa Punto Final.

El documento "Informe N° 22-2022 de fecha 06 de julio de 2022. Entrega de dinero a Juan Silva Villegas-S/ 30 000.00. Declaración del colaborador" contiene las declaraciones brindadas por Zamir Villaverde a la Fiscalía Anticorrupción, que ahora se encuentran en poder de la fiscal de la Nación desde hace cuatro días, cuando fueron remitidas por la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro, quien estuvo encargada de investigar el caso Provías Nacional - Puente Tarata III.

Según la Fiscalía de Lavado de Activos, Juan Silva habría utilizado 50 000 soles, de los 100 000 entregados por Zamir Villaverde, para amortizar una deuda hipotecaria. Sin embargo, su defensa legal señaló a Punto Final que su patrocinado no le mencionó este tema.