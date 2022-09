Abogado de Lilia Paredes niega que busque dilatar impedimento de salida del país con pedido para reprogramar audiencia

El abogado Benji Espinoza, defensor legal del presidente Pedro Castillo y de la primera dama, Lilia Paredes, justificó el pedido que realizó para reprogramar la audiencia de impedimento de salida del país contra la esposa del mandatario para el próximo 10 de octubre a las 10.00 a.m. porque él se encuentra de viaje en Europa.

"Hace un par de días el juez ha convocado audiencia y resulta que esta y la siguiente semana tenía un viaje programado con muchísima anticipación (marzo del 2020); es decir, 2 años y medio antes ya se había programado el viaje, motivo por el cual, de manera muy respetuosa, solicité al juez que programe nueva fecha y hora de la audiencia", indicó.

En entrevista con RPP Noticias, el abogado de Lilia Paredes recordó que en una anterior oportunidad la Fiscalía presentó un primer pedido de reprogramación de la audiencia en la que se evaluará el pedido de impedimento de salida, además de un segundo pedido por una solicitud de recusación contra magistrado a cargo de este caso.

El abogado señaló que por temas sanitarios la esposa del presidente Pedro Castillo ha decidido participar de la audiencia del próximo 10 de octubre de manera remota. Además, negó que el pedido de reprogramación que presentó al juez del caso tenga como objetivo dilatar la solicitud fiscal de impedimento de salida del país por 36 meses.

"No, porque debe entenderse lo siguiente: esta audiencia se ha convocado hace pocos días, no se ha convocado hace semanas atrás, como para poder decir que hace mucho tiempo se le pudo decir al juez que había este viaje; por eso, apenas convocaron a la audiencia yo le pedí al juez por escrito que atienda nuestro pedido de reprogramación", reiteró.

"No hay ningún inconveniente porque esta no es una audiencia que requiera de manera obligatoria la concurrencia del investigado. Si es que la ley no obliga a participar al investigado, y es su derecho participar, es también derecho del investigado elegir dónde participa: si lo hace de manera virtual o si lo hace de manera presencial", agregó.

Poder Judicial reprogramó audiencia

El juez Raúl Justiniano decidió reprogramar la audiencia de impedimento de salida del país en contra de la primera dama para el próximo 10 de octubre. Ello ante el pedido de Benji Espinoza, abogado de la esposa del presidente Pedro Castillo, quien argumentó encontrarse de viaje en Europa.

Antes de dar inicio a la instalación de la sala, Espinoza solicitó la reconsideración por encontrarse fuera del país y no disponer de una buena conexión. No obstane, tanto los representantes del Ministerio Público como la defensa legal del empresario Hugo Espino se mostraron en contra de esta solicitud, ya que Lilia Paredes contaba con otros dos juristas que se encontraban presentes en la audiencia.

"Ellos pueden oponerse a mi pedido, pero no pueden decidir por mi clienta, quién va a sustenar en la audiencia", replicó Benji Espinoza. Acto seguido, la primera dama confirmó que había elegido al también defensor legal del presidente Pedro Castillo para que actúe en su representación.

Luego de suspender la audiencia por breve término, el juez Raúl Justiniano valoró que se trataba de la primera vez que Benji Espinoza pedía una reprogramación; por tanto, dispuso suspender la audiencia para el lunes 10 de octubre.



No obstante, precisó que si en la próxima audiencia no se encontraba presente Benji Espinoza se le asignaría una defensa pública a la primera dama para que se continúe con la sesión.

"En caso de no participación del abogado Benji Espinoza en la audiencia reprogramada será excluido del proceso y se designará un defensor público que la asista en la audiencia, sin perjuicio de concederle el plazo de 24 horas para consignar a otro abogado defensor de su libre elección", aseveró el juez.

