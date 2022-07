Abogado de Lilia Paredes niega reunión entre primera dama y empresario Hugo Espino, pese a registro de visitas de Palacio de Gobierno

El abogado de Lilia Paredes indicó que no hubo reunión entre la primera dama y el gerente de JJM Espino Ingeniería & Construcción S.A.C. | Fuente: RPP Noticias

Benji Espinoza, abogado de Lilia Paredes, señaló la noche de este viernes que el empresario Hugo Espino no se ha reunido con la esposa del presidente Pedro Castillo, pese a que los registros de visitas de Palacio de Gobierno muestran una visita al despacho de la primera dama.

En declaraciones a Todo se sabe de RPP Noticias, el abogado también abogado del presidente Pedro Castillo negó que haya habido una reunión entre el representante legal de la empresa JJM Espino Ingeniería & Construcción S.A.C. y la primera dama. Añadió que los registros no necesariamente dan cuenta de que la reunión ocurriera.

“No necesariamente todas las visitas suponen que la persona visitada llega a hablar con esa persona, pero sin adelantar los puntos que han sido materia del interrogatorio y el testimonio de la primera dama, te debo decir, ese es un punto abordado en la declaración”, dijo el abogado.

“La primera dama no se ha reunido y es lo único que te puedo detallar, porque es un dato bastante genérico (…) Las explicaciones se han dado ante la Fiscalía en la carpeta fiscal, en el marco de una investigación”, añadió.

Sobre situación de Yenifer Paredes

Según precisó este tema fue uno de los abordados en el interrogatorio de más de 30 preguntas que la primera dama respondió este viernes ante Fiscalía en el marco de la investigación a su hermana Yenifer Paredes por un presunto ofrecimiento de obras, vinculado a la empresa de Hugo Espino, en Cajamarca.

En esa línea, sostuvo que la cuñada del presidente Pedro Castillo no ha incurrido en el delito de tráfico de influencias, tal y como lo sostiene la tesis de Fiscalía. Esto debido a que en la grabación difundida por el dominical Cuarto Poder ella misma dijo que no tenía problema con que se le grabe y no solicitó ningún beneficio ni nada a cambio.

“En ningún momento aparece la señorita Yenifer Paredes diciendo yo voy a dar esto a cambio de esto. Qué me vas a dar, yo voy a obtener o acepto una promesa o recibo una ventaja o un beneficio. El tráfico de influencias investigado del 400 del Código Penal exige un medio corruptor, si no hay medio corruptor no hay tráfico de influencias”, manifestó.

Interrogatorio en Fiscalía

La primera dama Lilia Paredes respondió alrededor de tres horas ante el Sexto Despacho de la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, en el marco de la investigación por un presunto tráfico de influencias que se le sigue a su hermana Yenifer Paredes.

La cuñada del presidente Pedro Castillo aparece en un video junto a Hugo Espino, gerente de la empresa JJM Espino Ingeniería & Construcción S.A.C. y lleva puesto un chaleco con el nombre y logro de esta empresa que es proveedora del Estado. Dicho empresario se reunió con la primera dama Lilia Paredes por más de cinco horas el 8 de agosto de 2021, días después de que Pedro Castillo asumiera el Gobierno.