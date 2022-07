La primera dama respondió más de 30 preguntas según informó su abogado | Fuente: Andina

La Fiscalía de la Nación informó que la primera dama, Lilia Paredes, estuvo alrededor de tres horas rindiendo su manifestación ante el Sexto Despacho de la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. La esposa del presidente Pedro Castillo tuvo que responder en el marco de la investigación por presunto tráfico de influencias contra su hermana Yenifer Paredes.

Benji Espinoza, abogado de Lilia Paredes, informó que su clienta respondió un total de 30 preguntas en la diligencia ante el Ministerio Público luego de que su hermana fuera investigada por presuntamente ofrecer obras a nombre del gobierno.

"Durante tres horas, la primera dama, Lilia Paredes, rindió su declaración ante el 6° Despacho de la 1° Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios; en el marco de la investigación por presunto tráfico de influencias seguida contra su hermana Yenifer Paredes", se lee en una publicación del Ministerio Público.

La Fiscalía decidió abrir investigación preliminar a Yenifer Paredes tras la difusión de un reportaje en el dominical Cuarto Poder. La cuñada de Pedro Castillo aparece junto Hugo Espino Lucana, gerente de la empresa JJM Espino Ingenieria & Construcción S.A.C. y lleva puesto un chaleco con el nombre y logo de esa compañìa proveedora del Estado.

Paredes no menciona a quien representa en su visita a Chadín, solo se le escucha decir que llevará las necesidades del distrito "al gobierno central". "Decir que ustedes no tienen el servicio de saneamiento y para eso he venido", se le escucha en el video.

En un momento del video, la voz de un hombre que pide no grabar con sus cámaras a la cuñada de Castillo porque "nadie sabe que la hija del presidente está acá, porque ustedes saben que es bastante delicado". Luego ella interviene y dice que pueden grabar videos de sus indicaciones como prueba de sus gestiones, pero pide no compartirlos.

Espinoza afirmó que la esposa del Presidente acudirá "sin ningún problema" a la Fiscalía en caso vuelva a ser convocada para dar declaraciones.

"Yo creo que con esta declaración es suficiente. Pero, si se hiciera, la primera dama con mucho gusto va a asistir y va a prestar su cooperación", detalló.

El Sexto Despacho de la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios programó la toma de declaración de Yenifer Paredes para el 11 julio, a las 09:30 horas, y de Jhony Espino, el 12 de julio, en el mismo horario.



Comisión de Fiscalización cita a Lilia Paredes

La Comisión de Fiscalización del Congreso decidió citar a Yenifer Paredes Navarro y a su hermana, la primera dama Lilia Paredes, tras la difusión de un video en el que estaría ofreciendo obras públicas.

De acuerdo con el documento, la citación es para el próximo miércoles 13 de julio e incluye también al empresario Hugo Espino, quien aparece en el mencionado material audiovisual.