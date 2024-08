Abogado de Nicanor Boluarte reitera que no hay justificación para pedido de 36 meses de prisión preventiva

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Judiciales Luis Vivanco: "La Fiscalía ha articulado una imputación sin siquiera corroborar estos dichos"

E abogado del hermano de la presidenta Dina Boluarte señaló que la Fiscalía solo se basa en la declaración sin corroborar de un colaborador eficaz para solicitar 36 meses de prisión contra su patrocinado. | Fuente: RPP

Luis Vivanco, abogado de Nicanor Boluarte, reiteró este viernes que no hay justificación para que la Fiscalía de la Nación pida 36 meses de prisión preventiva contra su patrocinado por el presunto delito de organización criminal y otros en agravio del Estado. Esto en la audiencia que se realizará hoy, a las 2:30 p.m., en el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional contra seis investigados por el caso ‘Los Waykis en la Sombra’.

En Ampliación de Noticias, la defensa legal reaccionó así luego que el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) solicitó 36 meses de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte. Para el abogado el pedido fiscal solo se basa en la declaración de un colaborador eficaz que no ha sido corroborada.

"Con relación a la evidencia o supuesta evidencia que vincularía mi patrocinado con la comisión de algún delito, lo único nuevo que hay con relación a la vez anterior, en donde se le impuso una detención preliminar, es la declaración de un colaborador eficaz. Declaración que, a mi juicio, no ha sido corroborada. Es decir, sobre la base del testimonio de una persona que busca favorecerse en el marco de un proceso penal y en ese contexto puede decir prácticamente cualquier cosa, la Fiscalía ha articulado una imputación sin siquiera corroborar estos dichos", dijo.

"No hay una corroboración"

Luis Vivanco negó que haya un peligro procesal en relación con los arraigos de Nicanor Boluarte y sostuvo que esto ya ha sido demostrado anteriormente con documentación presentada al Poder Judicial.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

"La Fiscalía sostiene que mi patrocinado no tiene un domicilio, no tiene una actividad laboral, no tiene familia, y en este contexto desde una valoración estrictamente personal para la Fiscalía, mi patrocinado sería prácticamente un mendigo, sin casa, sin trabajo, sin familia, sin actividad profesional que él pueda desarrollar, lo que es absolutamente falso", expresó.

El abogado de Nicanor Boluarte insistió que no hubo corroboración de la declaración del colaborador eficaz y ese es "elemento central" que está ausente en el pedido de prisión preventiva contra su patrocinado.

"No hay una corroboración de algo que el colaborador o algún testigo eventualmente pueda haber dicho. Y ese es el gran defecto en la imputación", manifestó.

Nicanor Boluarte es acusado por la Fiscalía de comandar una red de corrupción, Los waykis en la sombra, que designaba prefectos y subprefectos a cambio de "dádivas económicas", aprovechando el "poder de facto" que recibió de la mandataria. Así, el hermano mayor de la presidenta Dina Boluarte junto a otros funcionarios captaron afiliados para solicitar el registro de Ciudadanos por el Perú en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).