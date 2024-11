Abogado de Nicanor Boluarte señaló que su patrocinado “tiene que ponerse a derecho” si el Poder Judicial confirma prisión preventiva

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Judiciales Abogado de Nicanor Boluarte señaló que su patrocinado “tiene que ponerse a derecho” de la Justicia si el Poder judicial confirma la prisión preventiva

El abogado de Nicanor Boluarte también desligó a la presidenta Dina Boluarte de estar implicada en la investigación por el caso ‘Waykis en la sombra’. | Fuente: Andina

Luis Vivanco, abogado de Nicanor Boluarte, señaló en entrevista con RPP que la defensa del hermano de la presidenta Dina Boluarte no ha podido ejercer el “derecho a apelar”, luego de que el pasado 19 de noviembre el juez Richard Concepción Carhuancho dictara 36 meses de prisión preventiva contra su representado por el caso ‘Waykis en la sombra’.

“El paso natural desde una perspectiva judicial es interponer un recurso de apelación. Esta decisión, a nuestro juicio, tiene que ser revisada por un órgano superior y este nos dirá desde su posición si es que -efectivamente- como el juez ha sostenido, corresponde la prisión preventiva o -por el contrario- como nosotros sostenemos, es una decisión que no corresponde y no se ajusta a los parámetros”, explicó el letrado.

Como se recuerda, el hermano de la mandataria viene siendo investigado por la Fiscalía por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y otros en agravio del Estado. A pesar de que el dictamen de Concepción Carhuancho contra Boluarte y otros cinco implicados salió hace 10 días, Vivanco indicó que aún no han sido “notificados con el acta”, por lo que no han podido apelar la decisión del juez.

“A pesar de que han transcurrido 10 días desde que se leyó la resolución, todavía no hemos sido notificados con el acta. No podemos ejercer nuestro derecho a apelar, estamos viéndonos restringidos por básicamente un trance que es la notificación de un acta”, acotó.

Abogado de Nicanor Boluarte señala que, tras la resolución de la apelación, su patrocinado deberá ponerse a derecho de la justicia

Asimismo, al ser consultado sobre si la nueva resolución del Poder Judicial tras la apelación ratifica el dictamen del juez Richard Concepción Carhuancho respecto a la prisión preventiva, Luis Vivanco señaló que, si ello sucede, Nicanor Boluarte “tiene que ponerse a derecho” de la justicia.

“En el momento en que se resuelva la apelación, la comisión va a cambiar porque ya estaríamos frente a una decisión confirmada por el Poder Judicial”, indicó. Posteriormente, acotó: “frente a una decisión confirmada por el Poder Judicial, uno no tiene más acción que el sometimiento. Confirmada la decisión, el señor tiene que ponerse a derecho y nosotros tendríamos que evaluar el paso siguiente jurídicamente”.

Luis Vivanco: “La señora presidenta no está incluida en la investigación”

El abogado de Nicanor Boluarte también desligó a la presidenta Dina Boluarte de estar implicada en la investigación. Asimismo, aclaró que su patrocinado no viene siendo investigado por el Ministerio Público por “ningún delito de carácter económico vinculado a un acto de corrupción”.

“La señora presidenta no está incluida en la investigación y no hay ningún dato objetivo que la vincule, la imputación no pasa porque se haya utilizado dinero del Estado para formar un partido. En ese contexto, a mi patrocinado no se le vincula ningún delito de carácter económico vinculado a un acto de corrupción. El núcleo central de la imputación es que habría habido una interferencia en el nombramiento de prefectos y subprefectos con la finalidad de constituir un partido político”, aclaró el letrado.

Por último, Vivanco volvió a negar que mantenga contacto con su patrocinado y tenga información sobre su paradero. “No tengo contacto con mi patrocinado. Yo no sé dónde está, pero asumo que está en el Perú”, finalizó.