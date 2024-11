Wilber Medina sobre caso Nicanor Boluarte: "Todas las prisiones preventivas que ha dado el señor Carhuancho son arbitrarias"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Judiciales Poder Judicial emite orden de captura nacional e internacional contra Nicanor Boluarte

El abogado Wilber Medina, experto en derecho procesal, dijo estar en desacuerdo con la decisión del juez Richard Concepción Carhuancho que dictó 36 meses de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, por el caso 'Waykis en la Sombra'.

“Estoy en desacuerdo y por una sencilla razón: todas las prisiones preventivas que ha dado el señor Carhuancho son arbitrarias. No se ajustan a derecho, no cumplen los estándares establecidos por la Corte Interamericana, el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema, porque todas han sido desestimadas por las instancias superiores. Y no cabe la menor duda que esta vez va a ser igual”, dijo a RPP.

En Ampliación de Noticias, Wilber Medina sostuvo que si una persona tiene un mandato, como prisión preventiva de primera instancia o una condena de primera instancia, puede “ponerse a buen recaudo”.

“Las personas, según el Tribunal Constitucional, han determinado que mientras no esté firme el mandato del señor Carhuancho, puede ponerse a buen recaudo. Y eso no es un demérito. Tampoco puede ser considerado como una obstrucción o huir de la justicia”, indicó.

El letrado hizo énfasis en que Nicanor Boluarte estaría en su derecho de no acatar la orden de prisión preventiva en su contra. “Y eso dice la jurisprudencia nacional e internacional. No significa obstrucción”, agregó.

Orden de detención

El l Poder Judicial impuso 36 meses de prisión preventiva para Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, en el marco de la investigación que se le sigue a él y otras cinco personas por el caso denominado ‘Los waykis en la sombra’.

Así lo resolvió el juez Richard Concepción Carhuancho, quien declaró fundado el requerimiento del Ministerio Público contra Nicanor Boluarte, Jorge Luis Ortiz Marreros, Jorge Chingay Salazar y Zenovia Herrera Vásquez, todos investigados por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y otros en agravio del Estado.

Nicanor Boluarte Zegarra permanece como no habido, pues no se conectó a la audiencia de lectura de resolución.