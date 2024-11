PJ aprueba acuerdo de colaboración eficaz de Obrainsa, que pagará casi 82 millones de soles de reparación civil

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Poder Judicial aprobó el acuerdo de colaboración eficaz suscrito entre el Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público, la Procuraduría Pública Ad Hoc del caso y la empresa peruana Obrainsa.

La Procuraduría informó que el 15 de noviembre, el juez Ubaldo Callo Deza, del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, homologó el convenio, en el cual la constructora y dos de sus ejecutivos admiten su culpabilidad por delitos de corrupción en 11 proyectos de infraestructura. Asimismo, ofrecen valiosa información para los procesos penales en curso.

La empresa también reconoció que, como integrante del denominado "Club de la Construcción", formó parte de varios concursos y licitaciones públicas, a fin de dar la apariencia de competencia.

Por todo ello, la sentencia ordena que Obrainsa deberá pagar al Estado peruano una reparación civil de más de S/ 81.8 millones en un plazo de 12 años. A ello se sumarán los intereses legales que se pagarán en una cuota adicional.

“Este es el cuarto acuerdo con una empresa que ha sido aprobado por la justicia peruana, en el marco del mega proceso Lava Jato", indicó Silvana Carrión, procuradora ad hoc para el caso Lava Jato.

Con este acuerdo, Carrión señaló que el Estado empezará a cobrar la reparación civil de manera adelantada por los casos 'Lomas de Ilo' y 'Club de la Construcción', los cuales involucran a los expresidentes Martín Vizcarra y Ollanta Humala, y permitirá que estos procesos se fortalezcan.

Este convenio también establece la creación de un fideicomiso que garantice el pago de las cuotas de reparación civil, el cual será administrado por el Banco de la Nación o la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide).

Además, incluye una cláusula que le prohíbe a Obrainsa iniciar procesos arbitrales, judiciales o administrativos contra el Estado en sede nacional o internacional, por los proyectos que forman parte del convenio.

Exgerente de Obrainsa afirma que entregó S/ 1 millón a Martín Vizcarra

Elard Tejeda, exgerente de Obrainsa, declaró el pasado 11 de noviembre haber entregado pagos ilícitos en efectivo al exmandatario Martín Vizcarra, ascendentes a un millón de soles. Dicho monto habría sido entregado a cambio de la obra Lomas de Ilo, cuando este se desempeñaba como gobernador regional de Moquegua.

Dichas afirmaciones las brindó durante la tercera audiencia del proceso contra Vizcarra por el presunto delito de cohecho pasivo. Tejeda precisó que el dinero fue entregado "directamente" al exmandatario en sobres manila en dos montos: el primero, de S/ 400 mil en enero del 2014; y el segundo, por S/ 600 mil, en abril de ese año.

“Una vez que el conserje va y cobra el dinero, trae el dinero, me lo entrega (...), una vez que me lo entrega, yo lo guardo en mi caja fuerte. El día que lo tengo que entregar, yo lo sacó de la caja fuerte y lo pongo en un sobre. En este caso, yo lo puse en un sobre, en esos grandes, creo que son A3 (…), meto el dinero, cuando viene el señor Vizcarra ya el paquete lo tenía cerrado y simplemente lo que he hecho es coger ese paquete y entregárselo al señor Vizcarra, en persona”, declaró Tejeda sobre la primera entrega en efectivo.

Según precisó, el pago sería resultado de un pacto ilícito entre Vizcarra y la constructora, que consistía en el 2 % de la obra, a cambio de "información privilegiada" para adjudicarse el proyecto, el cual se materializó en noviembre del 2013.