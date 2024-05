Abogado de Patricia Benavides pide acumular las carpetas de los fiscales Freddy Niño y Delia Espinoza

Juan Mario Peña, abogado de Patricia Benavides, consideró el martes que se deberían unificar las carpetas de los fiscales Freddy Niño Torres y Delia Espinoza, por las cuales se investiga a la suspendida fiscal de la Nación.

En declaraciones a La rotativa del aire-edición noche de RPP, indicó que, si bien se han caído los primeros hechos que se imputaban a Benavides, a raíz de los chats de Jaime Villanueva, ahora han aparecido nuevos hechos de los cuales la defensa no pudo tomar conocimiento.

“Pedimos que se acumulen las carpetas fiscales, porque no puede ser que se hayan realizado declaraciones o testimoniales o diligencias en contra de la organización criminal que supuestamente liderada por la doctora Benavides y que la defensa de la doctora Benavides no pueda participar”, sostuvo.

“A veces le corren traslado a la Fiscalía de la doctora Delia Espinoza, información que hay en el caso de Niño Torres y al final se contradicen con lo que dicen arriba, entonces para no entrar en contradicción y tener un tema de celeridad procesal y también de economía procesal, creo que sería importante unificar una sola carpeta”, añadió.

Sobre suspensión de Benavides

El abogado de la exfiscal de la Nación también dijo expresó cautela respecto de que su patrocinada pueda regresar al máximo cargo dentro del Ministerio Público en junio próximo, pues, a su criterio, la Junta Nacional de Justicia no garantiza ello.

“Yo prefiero no cantar victoria todavía, soy un poco más cauto en las cosas que puedan pasar de acá al 6 de junio. De hecho, la JNJ no nos ha dejado de sorprender en todo este tiempo, que ha pasado desde la suspensión que fue una resolución que se emitió en un día”, indicó.

“Luego se demoraron 180 días en responder nuestra reconsideración cuando tenían plazo de 10 días nada más. Entonces, hay sorpresas que te da una institución, como la JNJ, que no me puede garantizar hoy en día que la doctora va a regresar. Espero, porque jurídicamente es lo que corresponde. Espero que no haya sorpresas o haya nuevas, no sé, por ejemplo, para manchar la imagen de la doctora, que la quieran allanar”, dijo.