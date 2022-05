Situación legal del presidente Pedro Castillo tras nuevos audios | Fuente: Foto: Presidencia / Video: RPP Noticias

El abogado Joseph Campos consideró que se debería investigar al presidente Pedro Castillo luego de conocerse un presunto audio entre el empresario Zamir Villaverde, actualmente bajo prisión preventiva, y el exsecretario presidencial Bruno Pacheco, actualmente prófugo, debido a que "por menos de lo que hemos escuchado, por menos de lo que se le ha atribuido al presidente, a otros expresidentes les ha ido mucho peor".

"Yo sí creo que hay un tema que hay que revisar. En primer lugar, esperar qué respuesta va a dar el fiscal de la Nación, si va a mantener el criterio de no investigar (…) Cuando él no investiga está consagrando niveles de impunidad. Las pruebas tienen principios que organizan la obtención y conversación (de las pruebas)", indicó.

"Si en este momento no existe una obtención de pruebas y no se conservan debidamente, de aquí a cuatro años esas pruebas no van a tener (valor). No es verdad que investigando al entorno se investiga a él (al presidente). Hay pruebas por las que él directamente debería responder y es fundamental establecerlo" agregó.

En entrevista con RPP Noticias, el abogado constitucionalista consideró también que en este caso "hay alguien que no está haciendo su tarea", en referencia directa a la Procuraduría. Al respecto, recordó que la única denuncia es la que interpuso el destituido exprocurador general del Estado Daniel Soria, quien es su patrocinado.

"Sin embargo hemos visto todos estos temas y no le pasa nada. Creo que eso es un tema preocupante y la política tampoco está funcionando. Se preocupan de otras cosas, pero en este momento tenemos (los casos) Sarratea 1, Daniel Soria, lo que ocurrió el 5 de abril (toque de queda) y sin embargo no se activan los juicios políticos", reprochó.

"Estos tres casos son una clara infracción a la Constitución y efectivamente debió haberse implementado un juicio político al presidente de la República", agregó. Pese a encontrarse en contra de los pedidos de vacancia en general, el abogado insistió en que "por menos de lo que estamos viendo se vacó a un presidente (Martín Vizcarra)".

Presunto audio entre Zamir Villaverde y Bruno Pacheco

El empresario Zamir Villaverde habría expresado al exsecretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco su deseo de que logre colocar como viceministro a una persona identificada como 'Alessandrito', aunque no se especificó el sector, según un audio difundido por Willax.

"Créeme que para mí lo más importante es que tu agarres ese cargo de ahí (como secretario general de Palacio) y que se logre poner a este vice (viceministro) de acá. ¿Oe, a 'Alesandrito' sí lo puedes poner, Brunito?", habría señalado Villaverde.

En la grabación, que data del 25 de julio del año pasado, Bruno Pacheco responde que "lo voy a llevar arriba para meterlo", aunque aclara que esto depende del ministro.

En otro momento, Zamir Villaverde le habría consultado a Bruno Pacheco si él, Vladimir Meza y Silvia Barrera podrían asistir a saludar a Pedro Castillo en día de su juramentación (28 de julio). En respuesta, Pacheco le habría explicado que por la cantidad de invitados no sería posible hacerlo en el Congreso, sino en un evento en el Centro de Convenciones de Lima.

"¿Y para el Centro de Convenciones, Bruno? ¿Tú crees que podamos entrar aunque sea con las rejustas Silvia, Vladi y yo? Como invitado, ¿tú creas que podamos? Los tres nomás. Yo voy a ir solo, si es que se puede", preguntó Villaverde, a quien Pacheco le explica que "el aforo está jodiendo".

En otra parte de la conversación, Zamir Villaverde cuenta a Bruno Pacheco que continuaba estudiando -tema que dejó de lado para dedicarse a sus empresas- ya que su intención era graduarse porque "titularte es la llave para el Estado".

"Quiero consolidarme, de repente en otro escenario. ¿Por qué no algún día ser ministro? Sé que lo puedo hacer bien. De poder hacerlo, lo voy a hacer bien, si tuviera ahorita el título. (...) No necesito, para ser viceministro no necesito. He leído ahí que dice cargo de confianza no necesitas el título", agrega.

