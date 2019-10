Rosa Bartra | Fuente: Congreso

Rosa Bartra, miembro de la Comisión Permanente del Congreso

Contexto: Entrevista en La Rotativa del Aire de RPP Noticias

Fecha de la declaración: 23 de octubre del 2019

La versión de Rosa Bartra se produjo en medio del siguiente diálogo:

Patricia del Río (PdR): [...] Señora Bartra, yo se lo reclamé en su momento, se lo reclamó la población: a la luz de los hechos, el no haber incluido al expresidente García y al señor Nava, en la Comisión Lava Jato, en la investigación en la que ustedes incluyeron más de 120 personas [...] cuando tuvo en sus manos la posibilidad de señalar dónde es que se había robado el dinero, cerraron los ojos. Y no me diga que no había evidencia. Ya había evidencia y en su momento se la señalamos. Y se la señaló todo el que quería ver. ¿Por qué votaría la población por quienes cerraron los ojos y usaron la comisión Lava Jato para proteger a unos y favorecer a otros?

Rosa Bartra (RB): [...] Con respecto a lo que usted menciona. Sobre el aspecto penal. Conclusión 36. “De lo expuesto en el punto relacionado respecto a las acciones coordinadas, responsabilidad sobre el señor Alan García, Enrique Cornejo, Luis Cuba Hidalgo [sic], Edwin Martín Luyo Barrientos, Mariella Janette Huerta Minaya, y etc. Nunca se excluyó, nunca. Esa ha sido una mentira que han repetido y repetido y repetido…

(PdR): No mienta, señora Bartra [...]. Usted acá me ha justificado por más de quince minutos, o veinte, las razones por las cuales no estaba incluido el señor García.

RB: No. señora. Es que esa es parte de las mentiras que se han repetido y que usted el día de hoy sigue repitiendo [...].

PdR: [...] Tenemos todas las grabaciones de cuando usted justificaba que no había información para incluir al señor García y para incluir al señor Nava. Además, hemos tenido a otros miembros de su comisión señalando que esa fue una queja expresa.

RB: Déjeme responder, porque finalmente yo no invento. El informe está allí y usted lo puede revisar. Los anexos están allí. El informe de la comisión investigadora, Ricardo, que está al alcance de cualquiera.

En principio, durante su réplica, la parlamentaria Rosa Bartra hizo lectura de un párrafo de su propio informe que no corresponde al documento original. La conclusión número 36 está referida al aspecto penal de los hallazgos en el caso del reparto diferenciado de utilidades entre las empresas consorciadas del Consorcio Tren Eléctrico de Lima. El texto de esa conclusión no menciona en absoluto al expresidente Alan García en la relación de personajes sobre los que se habían encontrado “indicios suficientes” de la “presunta comisión del delito de asociación ilícita para delinquir”. Bartra leyó en vivo una frase adulterada.





Lo que dice en realidad el texto citado por Rosa Bartra | Fuente: Congreso

Ahora bien, respecto a la determinación de responsabilidad política de funcionarios, que el documento señala como objetivo de la comisión, se indica que el expresidente Alan García habría cometido una infracción constitucional (art. 118) y vulnerado el Código de Ética de la Función Pública “al haber impulsado la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima en 18 meses, como consecuencia del interés político de concluir la obra antes de que culmine su segundo periodo de gobierno”. En ese proceso, no solo aumentaron los costos producto de la premura, sino que se adoptaron medidas que impidieron un control efectivo por parte del Estado.

Esta evidencia hubiera ameritado una acusación constitucional contra García. Sin embargo, el informe de la Comisión Lava Jato señala que, al haber concluido funciones en 2011, “el plazo para formular válidamente acusación constitucional finalizó en el año 2016”. Esto es, 18 meses antes de la emisión del informe, ocurrida en agosto del 2018.

Texto del informe de la Comisión Lava Jato | Fuente: Congreso

Cabe decir que en las conclusiones del informe de la Comisión Lava Jato solo se menciona a Alan García en dos puntos: 1) en la conclusión 32 se consigna de manera tangencial la declaración de un exfuncionario del Ministerio de Transportes que da cuenta de la prisa que el expresidente tenía en la culminación del proyecto; y 2) en la conclusión 33 se habla de las quince reuniones que García sostuvo en Palacio de Gobierno con Jorge Barata. En ninguno de los casos se plantea el seguimiento de una investigación al expresidente.

Por otro lado, García no es mencionado de manera directa en ninguna de las recomendaciones del informe, salvo cuando se hace referencia a un asesor de Palacio de Gobierno durante su segunda gestión.

Adicionalmente, el 9 de noviembre del 2018, poco más de un mes después de emitido el informe de la Comisión Bartra, el Pleno del Congreso de la República debatió de manera específica la “Cuestión previa para incluir a la señora Keiko Fujimori y al señor expresidente Alan García en el informe final (en mayoría) de la 'Comisión Investigadora Multipartidaria del caso Lava Jato'”, presentada por el entonces congresista Yonhy Lescano. La incorporación de Alan García a ese informe final fue rechazada con 59 votos en contra, 34 a favor y 6 abstenciones. 53 de los votos en contra fueron de Fuerza Popular, incluyendo el de la propia congresista Rosa Bartra.

Votación sobre la cuestión para incluir a Keiko Fujimori y Alan García en el informe de la comsión Lava Jato. | Fuente: Congreso

Cabe recordar que el informe en minoría desarrollado por el excongresista Humberto Morales -presentado el 30 de octubre del 2018 ante Oficialía Mayor del Congreso- sí encontró responsabilidad política y penal en el expresidente Alan García y sus exministros, por presuntos delitos de colusión agravada y cohecho pasivo. Según el documento por “haber creado un marco de legalidad irregular a través de decretos de urgencia y decretos supremos que permitieron que empresas brasileñas ejecuten obras sobrevaluadas”. Esto con relación a los proyectos de IIRSA, Línea 1 del Metro de Lima, Proyecto Olmos y Alto Piura.

Este reporte también fue desestimado por el Pleno del Congreso con el rechazo de la cuestión previa que proponía incluir sus recomendaciones en el informe final de la Comisión Investigadora Lava Jato. Esto se concretó el mismo 9 de noviembre, con 50 votos en contra emitidos por representantes de Fuerza Popular, incluyendo, nuevamente, el de la entonces congresista Rosa Bartra.

Votación sobre las recomendaciones del informe en minoría | Fuente: Congreso

Ojo-Publico.com hizo llegar al despacho de Rosa Bartra una consulta con el fin de solicitar precisiones sobre su declaración. A la vez, se envió de manera directa a la parlamentaria el mismo cuestionario, sin embargo, no se obtuvo respuesta hasta el cierre de edición.

Tras lo expuesto, Ojo-Publico.com concluye que la afirmación de la integrante de la Comisión Permanente Rosa Bartra acerca de que en el informe de la Comisión Lava Jato nunca se excluyó al expresidente Alan García es falsa.