El expresidente del Consejo de Ministros (2008-2009) en el segundo gobierno de Alan García habló sobre la relación entre Luis Nava y el expresidente. | Fuente: Andina

El exsecretario general de la Presidencia de la República, Luis Nava, era el brazo derecho y hombre de confianza del expresidente Alan García, afirmó Yehude Simon, quien ocupó el cargo de presidente del Consejo de Ministros en el segundo gobierno aprista.

“¿Quién era Luis Nava? Yo no sé si es militante o era militante del Partido Aprista, al margen de eso, pero sí sé que era el hombre de confianza del presidente. No olvidemos que él estuvo preso en una primera oportunidad ( por el caso Mutual Perú). Luis Nava ha sido el brazo derecho e izquierdo de Alan García”, afirmó Yehude Simon al programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

Refirió que cuando estuvo al frente del gabinete ministerial observó que todo funcionario que quería hablar con el exmandatario tenía que recibir la aprobación de Luis Nava.

"Recuerdo que la segunda ex vicepresidenta de la República, Lourdes Mendoza del Solar, se quejaba de un tema que tenía que ver con su canal en Arequipa, ella vino a verme porque se sentía maltratada de quien impedía que ella pudiera conversar con el expresidente, era Luis Nava”, anotó Yehude Simon, quien ejerció el premierato entre octubre del 2008 y julio del 2009.

Yehude Simón ocupó el cargo de presidente del Consejo de Ministros, en reemplazo de Jorge Del Castillo, en octubre de 2008.



Detalló, por ejemplo, que cuando el expresidente Alan García estaba mal de salud, Luis Nava estaba atento a todos esos problemas.

“Definitivamente el expresidente le tenía muchísima confianza, más que su secretario, era su amigo del alma. Yo sí creo que nada pasaba por el expresidente si no lo sabía Luis Nava, salvo que fuera algo muy extraordinario”, manifestó.

Finalmente, resaltó las declaraciones del excongresista y excanciller Luis Gonzales Posada, quien dijo estar muy golpeado y sorprendido luego de escuchar el testimonio del exvicepresidente de Petroperú, Miguel Atala.

“Las declaraciones de Luis Gonzales Posada me parecen más centradas, más tranquilas, más serenas”, expresó Simon.

(Con información de Andina)